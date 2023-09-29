藍佛安任財政部書記 趙龍入晉 消息：藍料升財長 深圳一把手調任福建

中共中央政治局前天召開會議，官媒報道指「會議還研究了其他事項」，依照慣例，是進行了官場人事調整。昨日，官方公布消息，中共中央日前決定：藍佛安不再擔任山西省委書記、常委、委員職務，另有任用。同日，財政部官網發布消息，中央組織部有關負責人當日下午出席財政部領導幹部會議，宣布中央決定：藍佛安任財政部黨組書記，免去劉昆的財政部黨組書記職務。

財政系統工作20年 卸任山西書記

京城消息人士向本報指，藍佛安此番赴京任職，將接任財長一職。因財長需全國人大常委會任命，藍料將於下月人大常委會召開時成為新任財長。藍佛安在財政系統工作近20年，還有8年審計經歷；早在1985年至1988年，藍步入仕途是由任財政部預算司中央處辦事員、科員開始，此番是以地方大員身分重返財政部。藍佛安曾長期在廣東省工作，曾是劉昆下屬。現任財長劉昆與藍佛安同是廣東同鄉，劉於1956年12月生，現年已66歲，屬於超齡服役。劉昆此番去職，是卸任退休。

福建省長趙龍料調任山西書記

山西省委書記因藍佛安赴京而暫時空缺。消息人士指，此職位料將由福建省長趙龍補缺。趙龍現年56歲，常年在土地管理領域供職，在國土系統工作長達31年，是專家型官員。消息人士指，趙龍作風果敢，在土地系統任職時敢於碰硬，比如在土地督察時，就多次強調不怕得罪人。

此前，趙龍曾在2016年升任國土資源部副部長，時年48歲的他成為歷來最年輕副部長。去年，55歲的趙龍當選福建省長，也是目前中國最年輕的省級政府一把手。

深圳書記孟凡利料調任福建省長

消息人士指，這一輪人事調整也涉及廣東深圳。現任深圳書記孟凡利，料將調任福建補缺。孟凡利是山東臨沂人，曾常年在山東任職。去年4月，由內蒙古自治區黨委副書記、包頭市委書記調任廣東省委副書記、深圳市委書記。

由於今日開始，恰逢內地連休8天的中秋、國慶假期，趙龍及孟凡利的職位調整暫未宣布。昨日，孟凡利與高盛集團總裁兼首席運營官溫澤恩一行會談。

明報記者

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