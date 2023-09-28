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晤危地馬拉防長 蔡英文：盼深化防衛合作

【明報專訊】台總統蔡英文昨在台北接見危地馬拉國防部長雷耶斯（Samuel Armando Reyes Redon）時表示，軍事交流是台危合作重要一環，這次雷耶斯來台將實地了解台灣防衛自主發展，有助深化防衛合作，盼各領域伙伴關係能更深更廣。

中央社報道，蔡英文下午在台國安會秘書長顧立雄、台國防部長邱國正等人陪同下，接見危國防長雷耶斯中將伉儷。

蔡英文指出，軍事交流是台危合作重要一環，如互派軍官接受訓練、共同培養軍事人才，為雙方軍事互助建立穩固基礎。蔡還提到，危駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）是國防大學校友。

台灣現僅剩13個友邦，其中危地馬拉、梵蒂岡是在1949年之前建交。蔡英文表示，特別感謝危地馬拉多次在國際場合為台灣仗義執言，希望未來兩地持續在國際上相互扶持，為世界做更多貢獻。

柯文哲轟「藍白合」 朱立倫：續對話

對於台灣大選，針對在野黨整合，「藍白合」議題持續發酵。民眾黨總統參選人柯文哲昨稱，國民黨「一定要當正的，算哪門子合作」；對此，國民黨主席朱立倫表示，國民黨從不放話，只有不斷跟民眾黨好朋友對話，透過對話、溝通，希望大家能越來越團結。

朱立倫表示，主流民意都希望政黨輪替，下架民進黨；那就必須要用最大的誠心、最大的耐心、最大的努力，最後大家能回歸理性思考，放下自我、放下小我，以大我為重，最後就能團結。

立委選舉 國民黨支持度略勝

另據《聯合報》立委選情調查顯示，國民黨在區域立委獲得二成六的支持，高於民進黨的二成二；不分區立委政黨票，國民黨也以三成的支持度，小勝民進黨5個百分點。距明年立委選舉只剩3個多月，相較總統大選逐漸白熱化，立委選情顯得相對冷清。

相關字詞﹕朱立倫 藍白合作 台灣大選 蔡英文

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