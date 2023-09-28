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首艘台造潛艇今下水 京：以武謀獨不自量力

【明報專訊】台灣首艘自製潛艇原型艦「海鯤」今日在台船高雄廠區舉行下水典禮，台總統蔡英文將親自主持。台國安會諮委、潛艦專案小組召集人黃曙光日前表示，潛艇的部署重點是要將解放軍限制在第一島鏈內，破除其包圍台灣目的。大陸國台辦昨對此表示，民進黨當局企圖「以武謀獨」，不自量力。

「海鯤」命名暨下水典禮將由蔡英文主持，台媒稱黃曙光日前在一場內部簡報會表示，希望2025年能完成3艘台造潛艇，2027年達成4艘，又說未來潛艇部隊除在台灣西南海域執行守備任務，也可部署在台灣東南、東部海域，截斷解放軍進入第一島鏈包圍台灣的目的。桃園市議員于北辰稱，只要在宮古海峽和巴士海峽下面「各擺兩艘潛艇」，「解放軍就過不來了」。

對此，台海軍前艦長呂禮詩昨表示，台灣潛艇「現在一艘加上兩艘舊的，數量遠遠不足，但沒有預算，還想要講什麼呢？」

國台辦發言人朱鳳蓮昨主持例行記者會時說，民進黨當局企圖「以武謀獨」，不自量力，只會進一步加劇台海緊張動盪，把台灣民眾推向危險境地。解放軍近期在台海周邊演訓活動力度加大，朱鳳蓮也對此回應稱，系列演訓活動目的是堅決打擊「台獨」分裂勢力的囂張氣焰和謀「獨」行徑。她又強調，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。希望廣大台灣同胞明辨是非因果，堅決反對「台獨」，共同維護台海和平穩定。

賴稱冀珍奶宴習 國台辦勸「務實」

就民進黨總統參選人賴清德日前表示，希望像招待好友一樣請國家主席習近平吃蝦仁飯、喝全糖珍珠奶茶，朱鳳蓮昨稱，賴清德「作為一名自稱『務實台獨工作者』，說話還是應該務實一些比較好，奉勸賴先生，不要再講『賴皮話』自討沒趣。」

另外，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，2018年赴福建泉州參加兩岸食品交易會其間被捕，之後陸方以間諜罪判囚4年，今年5月獲釋出獄。此前傳出蔡金樹被「軟禁」在廈門，無法回台。朱鳳蓮昨透露，蔡金樹被剝奪政治權利4年，其刑罰執行事宜有關部門均依法辦理。

相關字詞﹕第一島鏈 蔡英文 潛艇台造 海鯤

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