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菲拆黃岩島浮欄籲續捕漁 北京斥鬧劇

【明報專訊】中菲就南海爭議持續不斷。菲律賓海岸警衛隊昨呼籲本國漁民，繼續在有主權爭議的黃岩島海域（菲稱斯卡伯勒淺灘）以及南海其他地點捕漁，並承諾會加強巡邏。中國外交部昨繼續斥菲律賓拆除黃岩島浮動屏障，是「自娛自樂的鬧劇」。

菲：中國海警清殘餘

雙方無衝突

菲律賓海岸警衛隊周一拆除了中國在黃岩島水域設置的300米長浮動屏障，稱該屏障阻擋在淺灘的進出。菲律賓方面隨後又稱，中國海警已清除屏障殘餘物，雙方沒有對峙或衝突。

針對菲律賓說法，外交部昨回應，黃岩島是中國的固有領土，菲方的所謂行動純屬是「自娛自樂的鬧劇」，中國將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。前日，外交部奉勸菲方不要「挑釁滋事」。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）昨在參議院聽證會上表示，割斷警戒線並非挑釁：「他們（中國）先行動了，他們擋住了我們的漁民。我們回應他們的行動。」

在北京警告不要挑釁之際，菲律賓近日重申有關領土主張的立場，並稱正採取措施，重新控制黃岩島。菲律賓海岸警衛隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）周二表示，新政府上任以來，已制定了如何再次控制黃岩島的戰略。塔里拉說，過去幾個月，菲海岸警衛隊和漁船一直嘗試靠近黃岩島，「我們會繼續在該區域巡邏，讓菲律賓漁民能進入潟湖」。

菲或國際法庭申中方賠償

《菲律賓星報》報道稱，菲政府正考慮就中國在南海「愈來愈多」的「違法行為」，向中方尋求賠償。菲總檢察長、前司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，今後可能採取的任何法律選擇，包括向國際法庭提出要求歸還或賠償的申訴，「都必須有堅實的事實和法律依據」，處理這個問題「需要謹慎考慮」。

相關字詞﹕黃岩島 南海主權爭議 菲律賓 南海爭議 中菲關係

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