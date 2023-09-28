涉強迫維人勞動 美實體清單增3疆企 累計27華企遭美制裁 中方駁斥無依據「經濟脅迫」

美國國土安全部宣布，9月27日開始，包括新疆天山毛紡織等3家公司（見表）的產品將被限制進入美國，因這些公司「參與了針對中華人民共和國的被迫害群體成員，包括維吾爾少數民族的商業實踐」。美國之音報道，美國土安全部長亞歷杭德羅·馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說：「我們不容忍使用強迫勞動、為了牟取利潤而侵犯人權的公司。」

美國安部長：不容為牟利侵人權

增加這3家公司後，被列入涉嫌強迫勞動「實體清單」的中國企業數目達27家。「美國現在和將來都不會容忍強迫勞動制造的產品進入我國」，強迫勞動執法工作組主席、負責戰略、政策和計劃的國土安全部副部長羅伯特·西爾弗斯（Robert Silvers）說，「通過今天採取的執法行動，強迫勞動執法工作組再次表明了我國維護全球供應鏈公平、公正和安全的決心」。

前日，美國國務院宣布增訂美國政府2021年發布的《更新版新疆供應鏈工商諮詢公報》（Updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory）。修訂內容更重視包括來自政府和非政府資訊來源的報告。

美國國務院發言人說，這次增訂由美國國務院與財政部、商務部、國土安全部和美國貿易代表辦公室以及勞工部聯合展開，旨在讓人們關注「中華人民共和國在新疆持續的種族滅絕和危害人類罪以及在當地普遍使用強迫勞動的證據」。

京：新疆強迫勞動屬世紀謊言

對於美方做法，外交部發言人汪文斌昨表示，中方已多次表明，所謂新疆存在「強迫勞動」完全是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，同新疆各族人民各項權益得到切實保障的事實完全相反。

汪文斌說，美方以謊言為依據，實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，將中國實體列入有關制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展，也是對國際貿易規則和市場秩序的破壞，中方對此堅決反對。

劉鵬宇對「美國之音」表示：「新疆根本不存在所謂『強迫勞動』。美方編造、炒作子虛烏有的謊言，肆意對中國企業實施制裁，是借『人權』之名，行單邊霸凌之實，破壞新疆繁榮穩定。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業合法權益。」

綜合報道

（中美角力）

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