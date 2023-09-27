iPhone 15華熱銷 交貨延時一倍

內地科技資訊網站「快科技」引述行業分析諮詢公司Counterpoint Research報告指，在蘋果最大的海外市場中國，iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的首銷等待時間，要超過前代產品iPhone 14。目前蘋果官網顯示，最受歡迎的iPhone 15 Pro Max型號，所有版本中最早到貨日期是11月2日，有些要11月16日才能到貨。

Counterpoint中國研究分析師Archie Zhang表示：「我們原本預計今年iPhone 15在中國的等待時間會大大縮短，再長也就是和去年一樣，但沒想到比去年增加了將近4倍。就高端手機而言，iPhone 15 Pro Max仍然是令人期待的。」

國際數據資訊（IDC）亞太區研究總監郭俊麗表示，在手機消費比較低迷的時期，華為高端手機回歸是中國手機消費市場觸底回暖的一個標誌事件。短期來看有望推動手機消費市場的一波高潮，同時也會讓高端手機市場的競爭更加激烈，企業之間的排序可能發生改變。