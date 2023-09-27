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廣汕高鐵開通 汕尾融廣深「一小時」交通圈

【明報專訊】廣汕高鐵昨（26日）正式開通營運。通車後，深圳北站和廣州東站到汕尾最快約70分鐘可達，汕尾融入廣深地區「一小時」交通圈。隨着高鐵網絡進一步完善，廣東有望在全國率先實現「市市通時速350高鐵」。

「深圳新聞網」報道，昨上午8時30分，廣汕高鐵的首發車從廣州東站開出，上午9時43分直達汕尾站。針對粵東地區民眾喜好品茶的習慣，高鐵專門準備了「廣汕特飲」烏龍檸檬茶，這是一款區別於其他線路的專屬特飲。

據列車長王琳表示，廣東高鐵作為時速350公里的高速鐵路，全長約200公里。全線設新塘站、增城站等8座車站。據12306網站顯示，廣州東至汕尾列車二等座票價176元（人民幣，下同），一等座票價270元，商務座618元。

廣汕高鐵開通初期，每日開行動車組列車29對，之後每日開行動車組列車最高可達43對。預計到「十四五」末，廣東鐵路里程達6350公里，較「十三五」末增加1480公里、增長30.3%，其中高鐵達3380公里，佔廣東鐵路53.2%。屆時廣東將實現廣州與珠三角各城市一小時通達、與省內其他地市2小時內通達。

據國鐵集團透露，廣汕高鐵與規劃的寧波至溫州至福州高鐵、即將開通的福州至廈門高鐵、正開展前期工作的漳州至汕頭高鐵、年內開通的汕頭至汕尾高鐵，將組成新的寧波至廣州高鐵通道，是「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分。

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