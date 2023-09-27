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陽澄湖大閘蟹迎3年最大豐收 品質勝去年 價格更便宜

【明報專訊】「青背白肚黃毛金爪」，江蘇省蘇州市陽澄湖大閘蟹前天（25日）開捕。由於極端天氣少，陽澄湖大閘蟹迎來3年最大豐收，總產量預計在1.1萬噸，較去年增加約0.16萬噸，平均畝產增長30%，價格較往年直降10%。水產專家表示，今年中秋節比去年晚很多，大閘蟹成熟度高，大體型的大閘蟹比去年多。

「環球網-財經」報道，9月25日，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會與京東等電商企業聯合舉辦的「2023中國‧蘇州陽澄湖大閘蟹開捕節」舉行。據陽澄湖大閘蟹產區從業人員透露，得益於氣候條件穩定和精細化養殖，今年陽澄湖大閘蟹產量提升17%，將達到1.1萬噸，是3年來產量最大的一批。而大閘蟹的品質也優於去年，大隻的蟹會比去年多，最大公蟹達5兩以上，最大母蟹達4兩半左右。

今年陽澄湖大閘蟹的防偽標識為紫色和綠色兩款，用來區分陽澄湖湖區與標準化養殖池塘的大閘蟹。防偽標識由農產品地理標誌圖案、溯源彩色可變二維碼（QR Code）、防偽點碼及專用防偽結構件組成，具有法律保護專利。

目前，首網陽澄湖大閘蟹則已乘坐早班飛機送抵全國各地專營店銷售。據京東超市生鮮業務部總經理金吉壽表示，在品控、發貨速度上，京東超市今年推出兩大舉措，一是在行業推出最嚴品控標準，首創缺重一賠二、去繩稱重；二是在網購收貨速度上提升，蘇州、上海當日達，核心城市次晨達，而在全國範圍內，也已有近300個城市可實現48小時內鮮活送達。

大閘蟹豐收，令開捕價格和售價回落。在零售方面，金吉壽表示，今年，京東超市將通過京東農特產購物節打造的源頭直發模式，直接在產地採購並發貨，買手團精挑細選保障品質的同時，也讓陽澄湖大閘蟹的價格較往年直降10%，同品質的情况下挑戰市場最低售價。

港蟹商取貨先要「過冷河」

不過素來喜歡食大閘蟹的港人，則未必能第一時間食到陽澄湖大閘蟹。香港食安中心在2016年11月公布兩個江蘇太湖大閘蟹樣本，可致癌二噁英含量超標後，由2018年開始，內地當局便不再直接批出有效出口衛生證明予香港，故本地蟹商要取得貨源，大閘蟹需先行到蘇州外先「過冷河」，再轉口到港，時至今日，曲線供港仍是江蘇大閘蟹入港主要渠道。

相關字詞﹕蘇州 大閘蟹 陽澄湖

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