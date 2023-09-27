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美列10企業1個人入「實體清單」 華抗議單邊制裁

【明報專訊】美國商務部工業和安全局（BIS）將11家中國企業和個人納入「實體清單」，嚴格管制出口，理由是涉伊朗無人機和軍用飛機開發。中國商務部新聞發言人昨（26日）稱，中方對此堅決反對，將採取必要措施堅決維護自身合法權益。

中新社報道，商務部新聞發言人表示，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益。發言人稱，美方應立即停止對中國企業和個人的無理打壓。

指涉伊朗無人機

美國商務部工業與安全局於當地時間9月25日在《聯邦公報》（美國政府公報）刊登一份定於9月27日發布的行政措施，準備將28個實體添加到出口管制名單，其中，10個實體和1名自然人來自中國。包括中國科學院國家天文台南京天文光學技術研究所、杭州富陽科拓機械有限公司和桂林阿爾法橡塑科技有限公司等，在香港註冊的航美物流（香港）有限公司及信益國際（香港）有限公司也被納入「實體清單」。此外，美國商務部從實體清單中移除了浙江完美新材料科技有限公司。

美方先前指控前述中國公司和個人向伊朗飛機製造工業公司（HESA）銷售和運輸數千個航空航天部件，包括可用於無人機應用的部件。

相關字詞﹕制裁伊朗 制裁 實體清單 商務部

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