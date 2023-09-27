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中國隊拿亞運電競首金 觀賽現場氣氛熾熱

【明報專訊】在杭州電競中心，昨晚誕生了電子競技第一枚金牌。和乒乓球一樣，中國隊在《王者榮耀》領域屬於領先地位。此次《王者榮耀》亞運決賽獲得超高關注度，多個社交平台登上熱搜，比賽現場不時爆發出熱烈的掌聲和歡呼聲。據記者現場觀察，觀眾席的年齡層較其他傳統體育賽事偏低，大多數是二三十歲的年輕人前來觀賽。

比賽最終由中國隊大比分拿下。在等待頒獎典禮的過程中，觀眾們也是大聲高呼：「中國隊，金牌！」這也是亞運會歷史上第一個正式電子競技項目金牌。賽後接受採訪時，選手都很激動，幾名選手開心地向攝像機展示了自己的金牌。選手徐必成表示，贏得比賽時，「開心和激動，滿腦子都是開心，能為國家拿下金牌。」選手羅思源則表示，此次亞運會經歷「有成長，電競教會了我很多」。

賽場外，羅思源的粉絲也難掩激動的心情。杭州楊小姐帶着老公趙先生一起來看比賽。楊小姐說因為自己技術不好，所以一直都只關注《王者榮耀》的賽事，並沒有玩遊戲，這次也是第一次到現場觀看比賽。由於妹妹沒有買到票，楊小姐便用手機和妹妹連線分享喜悅。妹妹情緒激動地說：「中國隊特別棒，羅思源特別棒！」

另外，昨日下午，中國隊與日本隊在杭州亞運賽場乒乓球女子團體決賽較量。亞運賽場變成「抗日戰場」，觀眾為中國隊加油到聲嘶力竭。最終，中國隊總比分3：0擊敗日本隊，連續五屆亞運奪冠，總計第11次登頂。

明報記者

（杭州亞運）

相關字詞﹕金牌 電競 比賽 亞運會

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