王毅：人類命運共同體 華外交總目標 習理念10周年 白皮書反霸權主義倡對話發展

【明報專訊】今年是國家主席習近平提出「構建人類命運共同體」理念10周年，國務院新聞辦昨發布白皮書。中共政治局委員、外長王毅表示，反對肆意擴大軍事同盟，擠壓別國的安全空間，並要維護傳統安全和非傳統領域安全，做好風險防範。外交部表示，希望白皮書的發布，能夠幫助各界人士和國際社會更全面理解人類命運共同體的深遠意義，更明確了解中國特色大國外交的宏偉目標。
中國政府昨發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，並由國新辦舉辦發布會。王毅、中央對外聯絡部副部長郭業洲、國家發改委副主任叢亮等人出席。
指各國無論大小均平等
綜合新華社、國新辦官網報道，王毅表示，構建人類命運共同體，是順應時代潮流，提升全球治理的正確方向。霸權主義、強權政治的舊思維，早已無法適應21世紀的新現實。「很多人都會詢問：這個世界究竟是某個國家的實力地位說了算，還是聯合國憲章的宗旨說了算？國際秩序是由個別國家來定義，還是各個國家共同來治理？」他稱，構建人類命運共同體，就是要解答這些普遍性、根本性的問題，這一理念明確各國無論大小，都是國際社會的平等一員。
王毅稱，構建人類命運共同體已成為中國特色大國外交不懈追求的總目標，並體現在中國外交實踐各方面，包括推動全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，以及共建「一帶一路」。
稱華「對話不對抗，結伴不結盟」
王毅稱，中國堅持通過對話協商，解決國家間分歧和爭端，「重視彼此合理安全關切，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間」。王毅強調，中國致力於走出一條不同於西方傳統大國的現代化道路，將和平發展作為中國的戰略選擇。要反對搞陣營對抗和排他性小圈子，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路。
10年前，習近平提出的構建人類命運共同體理念，於2017年中共十九大寫入黨章，2018年修憲時寫入憲法序言。此次中國發布的白皮書共約2.2萬字，並以中、英、法、俄、德等八種語言發布。
白皮書提到，中國所做的一切是為了本國人民過上更幸福的生活，為世界人民提供發展機會，而不是要取代誰、打敗誰。中國一向堅持在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。中國始終把自身發展和世界發展統一起來，「世界好，中國才能好；中國好，世界才更好」。
白皮書又以不點名的方式，批評個別國家把內部治理問題歸咎於經濟全球化，歸咎於其他國家，動輒採取單邊主義、保護主義、霸凌主義，導致現有國際貿易秩序紊亂甚至衝突。「一些人炒作要『降依賴』『去風險』，實質是制造新的風險。如果以『降依賴』『去風險』之名行『去中國化』之實，就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。」
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