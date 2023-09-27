王毅：人類命運共同體 華外交總目標 習理念10周年 白皮書反霸權主義倡對話發展

中國政府昨發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，並由國新辦舉辦發布會。王毅、中央對外聯絡部副部長郭業洲、國家發改委副主任叢亮等人出席。

指各國無論大小均平等

綜合新華社、國新辦官網報道，王毅表示，構建人類命運共同體，是順應時代潮流，提升全球治理的正確方向。霸權主義、強權政治的舊思維，早已無法適應21世紀的新現實。「很多人都會詢問：這個世界究竟是某個國家的實力地位說了算，還是聯合國憲章的宗旨說了算？國際秩序是由個別國家來定義，還是各個國家共同來治理？」他稱，構建人類命運共同體，就是要解答這些普遍性、根本性的問題，這一理念明確各國無論大小，都是國際社會的平等一員。

王毅稱，構建人類命運共同體已成為中國特色大國外交不懈追求的總目標，並體現在中國外交實踐各方面，包括推動全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，以及共建「一帶一路」。

稱華「對話不對抗，結伴不結盟」

王毅稱，中國堅持通過對話協商，解決國家間分歧和爭端，「重視彼此合理安全關切，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間」。王毅強調，中國致力於走出一條不同於西方傳統大國的現代化道路，將和平發展作為中國的戰略選擇。要反對搞陣營對抗和排他性小圈子，走出一條「對話而不對抗，結伴而不結盟」的國與國交往新路。

10年前，習近平提出的構建人類命運共同體理念，於2017年中共十九大寫入黨章，2018年修憲時寫入憲法序言。此次中國發布的白皮書共約2.2萬字，並以中、英、法、俄、德等八種語言發布。

白皮書提到，中國所做的一切是為了本國人民過上更幸福的生活，為世界人民提供發展機會，而不是要取代誰、打敗誰。中國一向堅持在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。中國始終把自身發展和世界發展統一起來，「世界好，中國才能好；中國好，世界才更好」。

白皮書又以不點名的方式，批評個別國家把內部治理問題歸咎於經濟全球化，歸咎於其他國家，動輒採取單邊主義、保護主義、霸凌主義，導致現有國際貿易秩序紊亂甚至衝突。「一些人炒作要『降依賴』『去風險』，實質是制造新的風險。如果以『降依賴』『去風險』之名行『去中國化』之實，就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。」

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