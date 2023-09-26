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台國安會委員：解放軍攻台最少要3航母群

【明報專訊】台灣國安會諮詢委員黃曙光昨表示，預判解放軍2027年具有犯台能力，如果武力攻台，則最少要有3支航母戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，而且還得美軍軍力出現衰退。

盼2027有4台造潛艇 截解放軍進第一島鏈

中央社報道，潛艇台造原型艦周四將舉行原型艦命名暨下水典禮，同時也是台總統府台造潛艦專案小組召集人的黃曙光表示，希望2025年能完成3艘台造潛艇，2027年達成4艘。未來，台灣的潛艦部隊重點在於截斷解放軍進入第一島鏈包圍台灣的目的。

黃曙光指出，對解放軍而言，台灣北部海域一旦遭到封鎖，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽與巴林坦海峽（Balintang Channel），就成為解放軍航空母艦等艦隊進入菲律賓海的重要航道。因此台軍必須要有足夠的潛艇跟水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽這兩條通道，防止解放軍艦隊繞到台灣東南部或東部，讓台灣「四面楚歌」。

黃曙光分析，以過去解放軍操演範圍研判，解放軍3支航艦戰鬥群，一支部署在台灣東南海域牽制關島，另一支部署台灣東北海域牽制美國與日本，第3支放在台灣西南海域。基於這個作戰預想，黃曙光說，他認同美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）所提的2027年時間點，即中國大陸最少要有3支航母戰鬥群成軍，才有犯台能力，但不是攻打，而是具有這個能力，「打不打是另外一回事」。

相關字詞﹕國安會 航母戰鬥群 台海局勢 解放軍

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