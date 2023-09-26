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間諜滲交友App 誘偷拍涉密單位 為博「美女」好感 男子測繪重要機構被捕

【明報專訊】國家安全部最新披露涉國安案件，指涉案男子熱中網上交友，通過手機微信程式「搖一搖」功能尋找結識美女，並為博取「美女」好感，按對方要求對住所附近的國家重要涉密單位拍照測繪，結果被國安機關發現拘捕。經查，「美女」真實身分是境外間諜情報機關人員。

「國家安全部」微信公眾號昨發文指出，國家打擊電詐犯罪行動捷報頻傳，已有1482名緬北涉詐犯罪疑犯移交中方。另稱，網上形形色色的信息和偽裝背後，不僅有「緬北電詐」，還有「間諜網勾」，包括以「網絡遊戲」，低息貸款、美女交友、高薪兼職等「間諜網勾」的障眼法。

文中列舉多宗案件，「小軍」是一名退伍軍人，因沉溺網絡賭博欠下巨債。為償還賭債，他開始尋找網貸，與假扮為網貸公司經理的境外間諜情報機關人員「龍哥」結識。獲悉小軍退伍軍人身分後，龍哥表示，小軍出示退役證明即可無息貸款，如果能提供部隊涉密信息，不僅能還清債務，還能迅速致富。小軍隨後將自己服役期間所掌握的軍事秘密悉數告知對方。最終，小軍向「龍哥」出賣國家秘密一案被國安機關及時破獲。

國安部公布多案 涉退伍軍人軍工企業員工

另一名家住重要涉密單位附近的「小劉」，熱中網上交友。他通過手機「搖一搖」尋找「附近的人」，結識一名「美女」，該美女還向他發送衣著暴露的照片。為博取「美女」好感，小劉按對方要求，對住所附近的重要機構拍照測繪。國家安全機關很快發現小劉的不法行為，迅速採取行動將其拘捕。

國安部的文章稱，經查「美女」的真實身分是境外間諜情報機關人員，其採取「虛擬定位」的方式，勾連內地重要機構附近人員，為其竊取涉密敏感信息。

國安另披露一宗求職墮陷阱的案件，指「小王」是軍工企業的一名技術人員，由於家庭經濟緊張，於是在招聘網站發布求兼職信息。為提高簡歷「含金量」，小王特意在個人信息中強調其在軍工企業工作。不久後，一間「境外諮詢公司」向其發送郵件，高薪聘其為顧問。小王很快被對方的「出手大方」所俘獲。他抱着「一夜暴富」、「狠撈一票就收手」的心態，向對方出賣軍事秘密，被國家安全機關及時抓獲。

文章又稱，國家安全機關提示廣大網民，要提高警惕、擦亮雙眼，認清境外間諜情報機關「網勾」套路，避免誤入歧途，危害國家安全。

相關字詞﹕情報人員 間諜 微信 國安部

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