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返京途中考察山東棗莊 習：石榴業有發展潛力

【明報專訊】國家主席習近平參加浙江杭州舉行的亞運會開幕式後，前天（24日）返回北京途中，在山東棗莊考察。習近平去到嶧城區的冠世榴園石榴種質資源庫，察看石榴樹種，了解當地石榴種植歷史、種質資源收集保存和產業發展情况，並祝鄉親們生活像石榴果一樣紅紅火火。

新華社昨刊發報道，概述習近平自本月20日起視察浙江省多地，以及24日返京途中順道視察山東棗莊。棗莊是中國石榴集中連片種植面積最大、品種最多、產業鏈最完整的地區之一。在山東省委書記林武和省長周乃翔陪同下，習近平去到嶧城區的冠世榴園石榴種質資源庫考察。

央視畫面顯示，得知當地大力發展石榴深加工和石榴盆栽培育有力帶動了農民增收，習近平表示很高興。他指出，人們生活水平在提高，優質特產市場需求在增長，石榴產業有發展潛力；要做好品牌、提升品質，延長產業鏈，增強產業市場競爭力和綜合效益，帶動更多鄉親共同致富。

藉出席杭州亞運開幕之機，9月20日至21日，習近平在浙江省委書記易煉紅和省長王浩陪同下，先後去到金華、紹興等地，深入農村、商貿市場、陳列館、文化園區等調研。

習近平在浙江考察時強調，要完整準確全面貫徹新發展理念，圍繞構建新發展格局、推動高質量發展，聚焦建設共同富裕示範區、打造新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口，奮力譜寫中國式現代化浙江新篇章。

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