門店人頭攢動 粉絲搶頭香稱撐國貨

華為線上發布會還在舉行時，杭州市內的華為店舖內已經有人前來體驗新產品。此次發布的新款運動手表WATCH GT4在門市還未公布售價時，已有很多顧客前來詢問預訂。記者來到銀泰in77的華為體驗店時，恰巧趕上店內第一隻WATCH GT4手表出售，杭州市民王女士成為店內首名擁有這款手表的用戶。王女士表示自己是華為忠實用戶，這次也很早在網上預訂了華為新款手機mate 60 Pro。「華為這次的新手機是全國貨，支持國貨產品。」

還有杭州市民張先生，也來店內詢問超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師的發售情况。「想來店裏看看有沒有樣機試用，順便也預訂一下。」張先生雖然沒能試用到手機，但他表示將在28日非凡大師上市的時候再來店舖試用。

雖然昨天並非休息日，但華為門店內人氣旺盛。銷售員小賈對記者表示：「周末人數更多，現在這都不算什麽。」問到店內人氣高的原因，小賈表示，「現在華為特別受歡迎，我們自己的店員都還需要在網上自己搶手機用。」

分析：關注度高因起科技戰示範作用

廣州市博士科技創新研究會會長、廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報表示，華為新產品受到高度關注的原因在於「一是有可能突破『卡脖子』技術。這有一定的示範作用，也就是說，只要努力和想辦法，不是不可以擺脫科技戰的束縛。二是中國經濟正在復蘇過程中，其中很重要一個原因就是進出口下滑。那麽內循環的重要性增加了，華為手機更大的市場應該在國內，有可能提振信心。三是華為有可能打造一個新的生態鏈。這可能完全擺脫美西方的打壓，國家肯定是全面支持的。市場中也有一種愛國力量，有可能轉化為購買力。」雖然現在供不應求，「主要是生產能力暫時趕不上訂單需求。當然，也不排除有炒作因素」。

明報記者