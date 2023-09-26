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華為新機撼iPhone 發布會唱光輝歲月 推8款新品 現場觀眾屢呼「遙遙領先」

【明報專訊】備受關注的華為秋季全場景新品發布會，昨日下午在深圳灣體育中心舉行，超過2000人現場參會，現場「遙遙領先」的讚好聲此起彼伏。昨日恰為華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國兩周年的日子，發布會被視為對美國嚴厲制裁的絕地回擊。會上推出全新超高端品牌 「非凡大師」手機等8款新品，其中對撼iPhone 15 Pro Max、被稱為華為「機王」的Mate 60 RS，並由本港影星劉德華擔任代言人。

華為此前開啓「先鋒計劃」，在本次發布會前先行發布Mate 60 Pro+及折疊屏手機Mate X5。華為常務董事、終端BG（Business Group）首席執行官、智能汽車解決方案BU董事長余承東昨表示，華為Mate 60系列先行發售以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。他又提到華為自家操作系統鴻蒙HarmonyOS 4目前升級設備數達6000萬，每天增加120萬名用戶。今期華為發布的新款手機亦採用鴻蒙4系統。

發布會展示8款華為新品，涵蓋平板裝置、智能手表、無線耳機、智能顯示器與智能眼鏡等（見圖）。而除了提前發布的兩款手機，會上余承東宣布，華為推出全新超高端品牌「ULTIMATE DESIGN非凡大師」，今次華為直板手機中的最高端機型Mate 60 RS非凡大師也正式亮相。藝人劉德華擔任Mate 60 RS品牌大使，昨日也出席發布會，提及他對「非凡大師」的理解。數年前網上流傳過劉德華自拍照片，顯示他使用華為手機。

將發轎車「規格勝Model S」

同時，近年積極佈局汽車產業的華為，宣布將於11月發布首款轎車「智界S7」。余承東表示，智界S7將在各個規格上超越Tesla的Model S。此外，華為將在12月發布「問界M9」，他稱這將是「1000萬以內最好的SUV」，是「馬路上能看到的最好的SUV」。

詞條登熱搜 相關概念股漲

昨日下午在發布會現場，觀眾「遙遙領先」的呼聲此起彼伏，充斥整個會場（見另稿）。「華為發布會」詞條登上微博熱搜第一，A股多隻相關概念股亦大漲。

發布會開場，中國交響樂團與中國音樂學院青年愛樂樂團受邀參加，在現場演繹歌曲《我的夢》，以合唱為大會拉開序幕。發布會結尾樂團再次登場，和由華為研發人員和「花粉」組成華為合唱團，一起演唱Beyond《光輝歲月》國語版。兩首選歌被形容為是對華為創新之路詮釋，也將現場觀眾情緒推至高潮，被稱為「史上最燃」發布會。

許多人視華為發布尖端新品為對美國嚴厲制裁的絕地回擊，反映出經過數年努力，以晶片為代表的中國高新製造技術已取得一定程度的突破。發布會的日期9月25日，正好是孟晚舟獲釋離開加拿大、歸國兩周年。大批內地記者昨齊聚深圳，上百間媒體舉行直播。

發布會後，華為公布華為Mate 60 RS非凡大師版手機價格，並在下午6時8分開啓預約，將9月28日正式發售。

明報記者

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相關字詞﹕劉德華 制裁 孟晚舟 華為

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