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解放軍少將金一南：小衝突分解大衝突

【明報專訊】解放軍少將金一南（圖）表示，中華民族一定要敢於鬥爭，他引述古羅馬軍事家「要想和平，就請準備戰爭」的名言，表示可以小衝突分解大衝突。

金一南曾任中國人民解放軍國防大學戰略研究所所長，2008年晉升少將軍銜。他昨天在深圳舉行的陽光大講堂上發表「國際變局與中國發展」演講，稱過去3年多，受新冠疫情衝擊，全球化進程嚴重倒退，多國經濟大幅滑坡，供應鏈受重創，種族主義內外蔓延，國家關係嚴重動盪。

疫情阻斷流動，「沒有流動，一切都是空想」，長三角和珠三角兩個經濟引擎在疫情期間先後熄火，國內經濟亦受重創。金一南認為，目前最重要是解決就業，解決增加財政收入，因此2023年要加速發展，不僅是經濟問題，更是國家戰略問題。

稱華為推新機 振中國經濟信心

針對內地經濟疲弱，發展信心不足，他呼籲要大搞市場經濟，並特別提到華為新推出的手機，稱這給中國經濟發展注入強心劑。

他提到中美關係時表示，中國由上至下都希望與美國合作，但認為合作是雙方的。他稱中國政治術語沒有「勢力範圍」之說，但美國有。「美國人認為美國一定要世界第一，並要求中國遵守基於美國利益的規則，否則就是違反國際規則。」

金一南以1999年中美軍力作對比，稱當時解放軍軍力不出第一島鏈，而今日中國的導彈、戰機優於美國，戰船不斷下水，戰力跨過第二島鏈直至關島，美軍在日、韓的基地都在打擊範圍。

對於中國戰艦軍機還不斷阻截抵近的美國機艦。金一南指出，中華民族一定要敢於鬥爭，必須在世界不和平的情况下完成發展，並引述古羅馬軍事家韋格蒂烏斯名言「要想和平，就請準備戰爭」，表示可以小摩擦分散大摩擦，以小衝突分解大衝突。明報記者

相關字詞﹕中美關係 衝突 解放軍 金一南

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