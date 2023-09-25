統計局前副局長：房產過剩須早轉型

稱現有房產「14億人住不完」

綜合「每日經濟新聞」等內地媒體報道，賀鏗前天在東莞出席「2023中國實體經濟發展大會」表示，「現在房地產供應過剩，空置房屋究竟有多少，各專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完」。

賀鏗說，如此多空置房子再要大力發展房地產是不明智的，這種情况下，「房地產企業必須轉型，早轉型早主動」。

江西南昌已售房兩成空 全國最多

中國房市調研業機構「貝殼研究院」去年8月曾公布對內地28個大中城市住房空置調研，結果顯示，江西省會南昌的住房空置率達20%，名列第一，即南昌有五分之一的已售存量住房處於空置狀態。排第二的是河北廊坊，空置率為19%。

貝殼調研將3個月以上無人居住的住房定義為「空置住房」，設定空置戶數除以總戶數即為城市住房空置率。報告顯示，28個大中城市平均住房空置率為12%，相對處於較高區間。

二三線城空置率超10% 研究：存積壓風險

住房空置率隨城市能級依次遞增，一線城市平均7%，二線平均12%，三線16%；其中僅有9個城市空置率處於合理區間內，大部分處於10%至15%之間，6個城市高於15%。

分城市來看，深圳、北京、上海空置率最低，都在7%以下；西安、鄭州、昆明、合肥、無錫等大部分城市處在10%至15%之間；南昌、廊坊、佛山住房空置率相對較高，在15%以上。

貝殼認為，一般來說，空置率在5%至10%之間屬合理，低於此區間視為空置率過低，顯示住房需求旺盛，潛在需求較高；高於10%視為空置率過高，代表住房供給過剩，存在庫存積壓風險。貝殼研究院表示，該統計僅選取已售存量住房，相較其他統計方法所得空置率偏低。

據國家統計局，今年1到8月，全國房地產開發投資下降8.8%，商品房銷售額下降3.2%。