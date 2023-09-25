「網上絲路」推中文教育 阿拉伯發展增速

2023網上絲綢之路大會本月21日在寧夏舉辦，其中一個議題是「互聯網+中文+教育」。寧夏智慧宮國際文化傳播集團董事長張時榮在大會上說，今年8月，智慧宮國際在沙特開設的第二家中文教育學院吉達學院正式開業，報名火爆。

較早前，與國家主席習近平扶貧事迹相關的電視劇《山海情》阿語版在阿拉伯國家熱播，正是智慧宮國際在運作。全國人大代表張時榮成立的智慧宮國際主打國際中文教育及圖書、影視傳播業務，乘着「一帶一路」東風，業務遍佈沙特、埃及等22個阿拉伯國家及8個中亞、東南亞國家，官方介紹該企業「承擔起促進中華文化傳播的橋樑、使者作用，講好中國故事，傳播好中國聲音」。

大會討論當前逐漸成形的「網上絲綢之路」。出席相關論壇的五洲漢風網絡科技公司董事長李佩澤表示，他們建立了面向阿拉伯國家的專用中文學習平台「知遠網」，提供「直播+錄播」、「講授+輔導」、「學習+娛樂」等多種方式供在線中文學習。

阿專用在線平台直播學中文

五洲漢風是教育部中外語言交流合作中心直屬國企，旗下項目有網絡孔子學院（Chinese Plus，頁面名稱「中文聯盟」），由國家漢辦／孔子學院總部主辦。李佩澤同時是漢考國際教育科技公司董事長，負責世界各地的中文考試。

孔子學院近年被西方「污名化」，不過在阿拉伯世界得以發展。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院長李紹先表示，22個阿拉伯國家中已有4個將中文納入國民教育體系或開設中文院系，13個國家建有20所孔子學院、兩個獨立孔子課堂。