學者：塑帶路沿線國高才 儲知華友華財富

稱留學生教育應增文化認同

倡畢業後續追蹤

上述論文2018年發表在《高等教育研究》雜誌。文章以歐美發達國家經驗為例，稱中國也特別需要吸引一批來華攻讀學位的博士生、碩士生、本科生，以及作為國家精英和產業領袖的高級進修生，培養一批「一帶一路」沿線國家的高端人才和未來領袖，積極投身於「一帶一路」建設中。

文章建議政府，要高度重視外國留學生校友會建設，高校應專注留學生校友工作，保持對學生學業結束後的長期追蹤和服務，留學生教育所起到的文化認同作用，不應隨畢業而結束。

指來華留學門檻低

雖然中國已是世界第三大留學目的地國，不過文章也指出當前一些問題，包括各校對來華留學生入學門檻低、畢業考核不嚴格，英文教學率低，學科選擇仍以漢語文化類為主，嚴重影響留學生教育品質，甚至影響中國高等教育的國際聲譽。

一些「一帶一路」沿線國家的中國政府獎學金得主有缺課、逃課及課堂不投入等現象，物質利益的給予並沒有提高對中國的認知；部分大學將留學生學習和生活管理與本地學生分開，使留學生失去來華留學意義。

文章還強調，作為「一帶一路」民心相通的一項重要內容，來華留學生教育發揮增信釋疑和建構互信的重要角色。只有培養大批對中國有感情的友善人士，才能打開民心相通之門。「要認清情勢，明確任務，特別是集中力量推進來華留學生教育，培養一批知華、親華、友華力量，爭取有利的國際輿論環境。」