來華留學鍾意火鍋飲茶 以美食敲華文化大門

中國美食對何墨極具吸引力，他抵華伊始就鑽研中國傳統美食的烹飪方法，不同菜系都喜歡嘗試，「每種菜系都是獨一無二的」。他和中國人一樣尤其喜歡在冬天吃火鍋；雖然適應火鍋辣度需時，不過何墨現已習慣，四川火鍋也不在話下。

「食物在中國社交聚會中起着重要作用。」何墨了解中國社會文化，也享受和朋友們一起享用美食的日子，他形容是來中國後的一大樂趣。何墨還喜歡飲茶，他自稱「對茶文化毫無抵抗力」。

疫下帶隊赴帶路青年賽

每24小時驗核酸不覺辛苦

去年7月，何墨帶領南京信息工程大學的12人小組，參加在江蘇南京舉辦的2022「一帶一路」青年體育交流周（江蘇）。該活動吸引長期在南京工作學習的「一帶一路」沿線55個國家和地區的198名年輕人參加，在4天時間內舉辦多種體育賽事。

由於正值新冠疫情嚴防嚴控時期，何墨和隊友在參賽期間每24小時要驗一次核酸，儘管如此，何墨也表示「沒覺得辛苦」。何墨的小組在對抗賽中表現出色，最終贏得比賽。何墨認為，這段經歷幫他與來自不同背景的學生建立長久聯繫，也展現了他的領導力。