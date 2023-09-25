明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

來華留學鍾意火鍋飲茶 以美食敲華文化大門

【明報專訊】受中國文化薰陶的何墨，儼然變成中國通。但他猶記得剛離開孟加拉到中國時，既興奮又要適應的過程。「從掌握使用筷子，到品嘗當地美食，我很快意識到，這些小小的挑戰是探索中國文化核心的敲門磚。」

中國美食對何墨極具吸引力，他抵華伊始就鑽研中國傳統美食的烹飪方法，不同菜系都喜歡嘗試，「每種菜系都是獨一無二的」。他和中國人一樣尤其喜歡在冬天吃火鍋；雖然適應火鍋辣度需時，不過何墨現已習慣，四川火鍋也不在話下。

「食物在中國社交聚會中起着重要作用。」何墨了解中國社會文化，也享受和朋友們一起享用美食的日子，他形容是來中國後的一大樂趣。何墨還喜歡飲茶，他自稱「對茶文化毫無抵抗力」。

疫下帶隊赴帶路青年賽

每24小時驗核酸不覺辛苦

去年7月，何墨帶領南京信息工程大學的12人小組，參加在江蘇南京舉辦的2022「一帶一路」青年體育交流周（江蘇）。該活動吸引長期在南京工作學習的「一帶一路」沿線55個國家和地區的198名年輕人參加，在4天時間內舉辦多種體育賽事。

由於正值新冠疫情嚴防嚴控時期，何墨和隊友在參賽期間每24小時要驗一次核酸，儘管如此，何墨也表示「沒覺得辛苦」。何墨的小組在對抗賽中表現出色，最終贏得比賽。何墨認為，這段經歷幫他與來自不同背景的學生建立長久聯繫，也展現了他的領導力。

相關字詞﹕留學生 一帶一路 中國文化

上 / 下一篇新聞