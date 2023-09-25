育人才通民心 帶路築人文橋 沿線國留學生談出路：留華積工作經驗冀回國用

明報記者 王佩凡

約到何墨（Himel）時，他已連續工作很多天。今年是何墨從孟加拉國來到中國留學的第六個年頭，他從本科讀起，現於江蘇省南京信息工程大學管理科學與工程專業攻讀博士學位。

2016年7月，中國教育部印發《推進共建「一帶一路」教育行動》，強調「教育交流為沿線各國民心相通架設橋樑，人才培育為沿線各國政策溝通、設施連結、貿易暢通、資金融通提供支撐」，提出中國與沿線各國攜手發展教育、培養人才的全方位合作建議。

次年，何墨獲獎學金來華求學，他稱因為有獎學金，每年在中國的花銷只需4萬至5萬元人民幣（下同）。何墨說現就讀南京信息工程大學的留學生中，有近30個來自「一帶一路」沿線國家，他的很多朋友也拿到了這筆獎學金。

絲路獎學金 免學費宿費供3500元補貼

相關獎學金是教育部2017年設立的「絲綢之路」中國政府獎學金項目。由國家留學基金管理委員會營運的「留學中國」官網顯示，獎學金「全獎」（全額獎學金）除了免學費並提供免費宿舍外，還提供生活費，包括本科生每月2500元、博士生和高級進修生每月3500元補助，另有每年800元的綜合醫療保險。

這些資助對於「一帶一路」沿線欠發達國家來說，極具吸引力，因為各國難保障教育科研經費投入。以孟加拉為例，根據孟加拉大學教育資助委員會（UGC）年度報告，2019年全國共125所公立和私立大學在研究活動上的總支出約1800萬美元，僅佔大學總支出的1%。

中式教育漸受歡迎 國際生簽證易獲

何墨說，近些年從孟加拉來華留學的學生愈來愈多，「中國為留學生提供的設施很棒」。他稱讚道，中國的教育體系在世界上愈來愈受歡迎，無論是獎學金還是住宿、安全，簽證要求對國際學生來說也要容易得多，「這鼓勵了更多留學生來到中國」。

來華留學生 帶路沿線國佔逾半

教育部數據顯示，在2018年，共有來自196個國家和地區的49.22萬名學生來華留學，其中「一帶一路」沿線64國來華留學生人數共計26.06萬，佔總人數的52.95%。非洲學生增幅方面，2018年與2010年相比增長近5倍。雖然新冠疫情3年的教育交流發展嚴重受阻，教育部也未公布近年留學生數據，不過教育交流仍在「一帶一路」戰略中佔據重要位置。

和何墨同校的本科留學生奇力，就在中國疫情封控期間，從薩摩亞來華留學，他選擇水文與環境專業，希望畢業回國後，「用從中國學到的知識，從事水文環境相關專業的工作」。薩摩亞是南太平洋島國，面積不足3000平方公里，人口20.5萬人。

奇力也是通過「一帶一路」提供的政府獎學金來中國學習，他表示，相關項目每年在薩摩亞通過考試和面試選拔學生，與他同批獲資助的有20人。獲獎學金的學生需要先在語言學校學習一年漢語，中文成績及格後才能申請學校。奇力已在南京生活了兩年，「和中國人一樣騎上了電動自行車」，融入了中國生活。

對於學習中文過程，何墨亦深有感觸。他說：「因為語言不通，最初溝通很困難。但沉浸在中文學習中，我的人生發生了驚人的轉變。我發現自己被熱心的中國朋友和陌生人包圍，他們耐心地幫我克服了語言障礙。」

「帕德瑪大橋和達卡高架公路等（「一帶一路」合作）大型項目改變了我們的國家，改善互聯互通，促進經濟增長。」何墨說，「我對世界有着根深柢固的好奇心，喜歡與不同背景的人交流。雖然我的許多朋友選擇了西方國家，但我的心卻把我帶到中國。」

因為喜歡中國，何墨已把南京當成了他的「第二個家」。想到博士畢業後的出路，他說：「畢業後，如果我有機會在這裏工作，我一定會抓住這個機會，多積累工作經驗，希望有天回國可以用到。」

【帶路十年系列三之三】

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