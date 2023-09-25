明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

育人才通民心 帶路築人文橋 沿線國留學生談出路：留華積工作經驗冀回國用

【明報專訊】相較經濟政治合作的複雜艱辛，將「一帶一路」打造為人文交流橋樑這一戰略目的，成果較顯著，而對沿線國家科研、教育機構和留學生交流的吸引力，則與國家軟實力直接掛鈎。本報記者近日訪問通過「一帶一路」橋樑來華求學的留學生，他們稱學到知識，中國也輸出好感打通民心。

明報記者 王佩凡

約到何墨（Himel）時，他已連續工作很多天。今年是何墨從孟加拉國來到中國留學的第六個年頭，他從本科讀起，現於江蘇省南京信息工程大學管理科學與工程專業攻讀博士學位。

2016年7月，中國教育部印發《推進共建「一帶一路」教育行動》，強調「教育交流為沿線各國民心相通架設橋樑，人才培育為沿線各國政策溝通、設施連結、貿易暢通、資金融通提供支撐」，提出中國與沿線各國攜手發展教育、培養人才的全方位合作建議。

次年，何墨獲獎學金來華求學，他稱因為有獎學金，每年在中國的花銷只需4萬至5萬元人民幣（下同）。何墨說現就讀南京信息工程大學的留學生中，有近30個來自「一帶一路」沿線國家，他的很多朋友也拿到了這筆獎學金。

絲路獎學金 免學費宿費供3500元補貼

相關獎學金是教育部2017年設立的「絲綢之路」中國政府獎學金項目。由國家留學基金管理委員會營運的「留學中國」官網顯示，獎學金「全獎」（全額獎學金）除了免學費並提供免費宿舍外，還提供生活費，包括本科生每月2500元、博士生和高級進修生每月3500元補助，另有每年800元的綜合醫療保險。

這些資助對於「一帶一路」沿線欠發達國家來說，極具吸引力，因為各國難保障教育科研經費投入。以孟加拉為例，根據孟加拉大學教育資助委員會（UGC）年度報告，2019年全國共125所公立和私立大學在研究活動上的總支出約1800萬美元，僅佔大學總支出的1%。

中式教育漸受歡迎 國際生簽證易獲

何墨說，近些年從孟加拉來華留學的學生愈來愈多，「中國為留學生提供的設施很棒」。他稱讚道，中國的教育體系在世界上愈來愈受歡迎，無論是獎學金還是住宿、安全，簽證要求對國際學生來說也要容易得多，「這鼓勵了更多留學生來到中國」。

來華留學生 帶路沿線國佔逾半

教育部數據顯示，在2018年，共有來自196個國家和地區的49.22萬名學生來華留學，其中「一帶一路」沿線64國來華留學生人數共計26.06萬，佔總人數的52.95%。非洲學生增幅方面，2018年與2010年相比增長近5倍。雖然新冠疫情3年的教育交流發展嚴重受阻，教育部也未公布近年留學生數據，不過教育交流仍在「一帶一路」戰略中佔據重要位置。

和何墨同校的本科留學生奇力，就在中國疫情封控期間，從薩摩亞來華留學，他選擇水文與環境專業，希望畢業回國後，「用從中國學到的知識，從事水文環境相關專業的工作」。薩摩亞是南太平洋島國，面積不足3000平方公里，人口20.5萬人。

奇力也是通過「一帶一路」提供的政府獎學金來中國學習，他表示，相關項目每年在薩摩亞通過考試和面試選拔學生，與他同批獲資助的有20人。獲獎學金的學生需要先在語言學校學習一年漢語，中文成績及格後才能申請學校。奇力已在南京生活了兩年，「和中國人一樣騎上了電動自行車」，融入了中國生活。

對於學習中文過程，何墨亦深有感觸。他說：「因為語言不通，最初溝通很困難。但沉浸在中文學習中，我的人生發生了驚人的轉變。我發現自己被熱心的中國朋友和陌生人包圍，他們耐心地幫我克服了語言障礙。」

「帕德瑪大橋和達卡高架公路等（「一帶一路」合作）大型項目改變了我們的國家，改善互聯互通，促進經濟增長。」何墨說，「我對世界有着根深柢固的好奇心，喜歡與不同背景的人交流。雖然我的許多朋友選擇了西方國家，但我的心卻把我帶到中國。」

因為喜歡中國，何墨已把南京當成了他的「第二個家」。想到博士畢業後的出路，他說：「畢業後，如果我有機會在這裏工作，我一定會抓住這個機會，多積累工作經驗，希望有天回國可以用到。」

【帶路十年系列三之三】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕留學生 民心 獎學金 明報記者 一帶一路

上 / 下一篇新聞