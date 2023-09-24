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美日因素伴台選 疑美思潮牽選情

【明報專訊】影響2024台灣大選結果除了朝野本身問題，從外部看，美國因素一直如影隨形，而近年因應台海局勢緊張，與美國互為軍事同盟、台灣前宗主國兼近鄰的日本，也對台灣選舉表現出愈來愈高的關注度。美日的態度與偏好，對台灣選民意向有不可忽視的影響力，然而「疑美論」的擴大，同樣影響2024選情。

台總統參選人紛訪美訪日

訪美訪日，是各路台灣總統參選人的選前例行動作。國民黨總統參選人侯友宜本月8天訪美之旅剛剛結束，民調也獲得小幅提升。而回望他在7月底到8月初訪日，短短72小時就會見36名跨黨派國會議員。同樣，民眾黨總統參選人柯文哲在6月初訪日5天，4月訪美「long stay」21天。團隊還在規劃讓他再度赴美，擬在10月上旬赴美西一周。

民進黨總統參選人賴清德8月藉出訪巴拉圭過境美國紐約與三藩市，雖礙於現任台灣副總統身分無法赴日，日本政界亦有赴台與他會面。已啟動連署爭取獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，也在今年兩度訪美，並在4月訪日拜會各路政要。郭第二次從美國返台後沒多久，便宣布獨立參選。

「親美」是台灣總統參選人的共識。訪問期間，參選人會見官員和不同黨派政要，並就台海局勢和防衛不斷地回答提問、闡述自己的理念與政策路線。這樣的形式，以「面試」作喻亦不為過。

台參選人「面試」 美了解性格政策

面對烏克蘭戰爭僵持、中美關係脆弱博弈及兩岸關係波詭雲譎，美國一直表示保持台海和平與穩定最符合其自身的根本利益。此前賴清德「走入白宮」的發言引起華府關切，在過境時，雙方均低調行事。侯友宜訪美時亦要主動強調，如果他當選，台灣不會成為「麻煩製造者」。

早在6月，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）前往台灣，與各陣營參選人會面，討論的兩岸問題及台美關係。羅森柏格後來表示，當時她花不少時間與參選人及他們的幕僚相處，她很看重能更好了解各個參選人政策、優先事項並與他們建立關係的機會，並強調「不論台灣人民明年選出誰擔任下一位領袖，這個人就是美方打算持續緊密合作搭檔的對象」。

當被問及美國如何在台灣大選保持中立，羅森柏格指出，美方在與參選人的互動上採取非常謹慎周全作法，例如安排相同談話時間長度、發表相似意見，並確保每次互動的公平性。儘管她避免對任何參選人發表看法，正如美國智庫學者祁凱立近日透露，台灣總統參選人訪美，美方政要通常會在閉門會談中，尋求更進一步了解「參選人的性格和重要政策」。

維基解密眾多電文顯示，美國與台灣兩大政黨菁英保持長期對話，在總統選舉時，這類交流也持續不斷。已故中國海洋大學台灣研究所前所長郭震遠曾在2015年發表〈美國插手台灣地區領導人選舉回顧與展望〉一文，其中提到，美國政府多次插手台灣選舉的目的、形式與力度，都與當時的兩岸關係，以及相應的台海局勢密切相關。文章總結，從根本上說，美國政府對中國和中美關係的重視程度，是決定美國政府插手台灣選舉目的、形式和力度深層次的決定性因素。

日台安保親近 「台有事日有事」

正如美國多番強調，台海和平穩定直接關乎美國的根本利益，作為其盟國的日本亦然。很明顯的情况是，美日軍方官員近年一直在為「台海衝突」制定計劃，但「日本是否會參戰」是難解的核心問題。不參與會危及同盟關係，捲入戰爭更是受日本公眾輿論普遍反對。

日本與台灣基於歷史地理等因素，政府和民間的友好程度很高，日本近年亦迎合美國的對華遏制政策，深化對台連結，並在政府層面多次公開表態將協防台灣。另一邊，民進黨蔡英文政府2016年上台後，台灣政府的親日立場更加明顯。

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎8月率團訪問台灣，同蔡英文、賴清德等人會面，並在台演講時拋出「台灣有事就是日本有事」宣言，表示台灣應「立足於戰，強化威懾」。麻生太郎希望明年台灣總統大選選出的新領導人，能持續堅持共享的普世價值，跟日本共同合作面對外部挑戰威脅。

台日之間的安防關係愈發緊密，此舉也惹怒北京，大陸媒體評論稱，「島內誰最能夠跟日本共享同樣的價值觀，顯然是民進黨與賴清德，這也就意味着，麻生這次登島還肩負着岸田政府托付的第二重使命，也就是要向島內發出支持賴清德當選的信號。」

學者：疑美論擴散 或不利綠營

日本學者小笠原欣幸早前撰文指出，美中對立的加劇對於民進黨有利，因為繼承蔣介石的「親美、反共」路線的人就是蔡英文。但這種價值觀到2022年底到2023年初，在台灣輿論開始出現變化，也就是對美國真實意圖抱持懷疑態度的「疑美論」思潮逐漸擴散。

台灣資訊環境研究中心（IORG）本月21日發表分析報告，指在台灣既有的「疑美論」中，有高達83%的論述經中共行為者發起或介入，有過半的「疑美論」論述來自於台灣。

長期觀察台灣政治的小笠原欣幸剛從東京外國語大學退休，他認為北京透過俄烏戰爭打開台灣親美民意的缺口，即美國雖然向烏克蘭提供大量武器，卻完全不派遣軍隊，這讓台灣擔憂落入相同處境。在此時機，日美大聲疾呼台海衝突危機的言論，也對台灣造成了影響。

小笠原欣幸判斷，雖然台灣民眾多數不喜歡大陸體制，當前不願意接受統一，但當對美國的信任度產生動搖時，情况就不一樣了；「疑美論」認知在島內不斷擴大，恐將決定這次總統選舉結果。政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年亦表示，根據以往研究及黨派立場來看，如果明年大選前「疑美論」泛濫，可推論對對泛綠勢力相對不利。

【系列三】明報中國組

（台選觀察．內外因素）

相關字詞﹕台選觀察 台灣大選2024

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