屏東科技園猛火爆炸 至少7死98傷 高球廠存放多種化學易燃物 4消防員殉職

火場位於明揚國際科技公司廠房，起火地點為存放環己烷的倉庫，大火至昨晚仍未完全撲滅。昨午屏東下雨，因廠區內還有存放過氧化物，擔心遇水再次爆炸，救災一度暫停。

中央社報道，火警在前日傍晚近6時發生，當時消防規劃從4面進入，第一波11名消防員從冒煙處進入，約距火場10米處準備疏散員工時，晚上6時9分發生第一次爆炸，廠區結構倒塌，造成消防員及員工受困；晚間6時28分屏東消防二分隊7人小組進入現場救援，發生第二次爆炸。

一名廠房員工指出，接到通知指發生火警開始疏散，人才剛到外面，沒多久就聽到爆炸聲。距離最近的屏東榮民總醫院緊急召回150名醫護人員協助搶救，傷者包括骨折、燒傷等。

當晚現場火光衝天，濃煙遮蔽周邊天空。從空拍畫面可見，鐵皮建築屋頂被炸翻，停在旁邊的3台消防車受波及，其中一輛車頭全毁。官方表示高爾夫球生產線有許多可燃物質，包括橡膠、固化劑、水（油）性塗料等，現場持續有爆炸狀况，而廠房有2萬多平方米，火場一度很難控制。

遭質疑射水致爆炸 受傷隊長蘇醒否認

外界質疑消防員射水撲救導致化學品反應而爆炸，在事件中受傷昏迷的二分隊小隊長陳文川昨蘇醒後還原現場情况，證實當時未噴水。陳文川表示，當時傍晚5時55分抵達廠房現場，根據廠商提供的「物質安全資料表」，確認為化學物質泄漏，確認需用乾粉滅火，消防隊員5時59分持滅火器進入，發現火勢及煙霧瀰漫，帶隊的陳文川下令立刻撤退，惟撤退途中瞬間發生爆炸，當時水喉及滅火器等裝備還未使用。

蔡英文南下慰問 國台辦哀悼

對於外界質疑消防專業問題，屏東縣消防局第一大隊大隊長陳奕激動表示，百分之百相信現場指揮官陳文川的專業判斷。屏東縣府統計，衝入火場的屏東縣消防局第一大隊屏二分隊消防員賴俊儒殉職；另尋獲兩具遺體及部分殘肢，均無法辨識身分，估計是陳姓、鍾姓、施姓消防員遇難。搜救人員昨傍晚尋獲失蹤的1名消防遺體。傷者中，盧姓消防員被炸斷左手需要截肢。

台灣總統蔡英文昨南下指示盡速召開事故調查會，釐清事故原因，並提供家屬最即時的幫助。她中午抵達殯儀館上香致意，並和殉職消防員家屬擁抱，致贈慰問金，之後再趕往醫院探視傷者。大陸國台辦表示哀悼遇難者，慰問遇難者家屬和傷者。

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、民進黨總統參選人賴清德與國民黨總統參選人侯友宜先後宣布取消昨日選務行程。侯友宜昨仍按既定計劃，宣布請假投入總統選戰，新北市長職務由副市長劉和然代理。

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