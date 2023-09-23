北京聞風：杭州亞運會將展現交融與創新力量 ／文：鍾鳴九

亞洲45地區全參加 規模歷史之最

從本屆亞運會參賽規模來看，堪稱亞運會歷史之最。截至目前，亞洲45個國家和地區奧委會已全部報名參加。中國派出了900多名中國最高水平的運動員參賽。本屆亞運會，料將再次實現奪金數量的突破。

北京體育大學副校長張健表示，自1974年中國體育代表團首次出現在德黑蘭舉辦的亞運會賽場以來，中國舉辦三屆亞運會。1990年北京亞運會是中國首次舉辦亞運會。當時，由於國家財力有限，辦會所用經費中的一部分來自民間捐款。然而，經過40年改革開放，中國經濟社會長足發展，又成功舉辦了夏、冬季兩屆奧運會，不僅激發了全民體育熱，促進體育事業融合發展，而且在大型體育場館建設水平，國際大賽綜合服務能力等方面躋身世界先進行列，奠定了中國體育大國地位。

學者認為，本屆亞運會舉辦，將對杭州市乃至整個中國發展帶來深遠的社會影響。首先，提升杭州的國際影響力，展示其在經濟發展、城市建設等的成果。其次，推動全民健身運動的普及和開展。此外，為當地旅遊產業帶來新的發展機遇，帶動相關產業發展。

杭州亞運會將依托創新科技，兌現辦會承諾。如每一座場館的建設，均彰顯「零碳辦賽」的綠色低碳理念。不再自建數據中心，避免了臨時搭建和賽後拆卸的資源浪費。每當比賽結束後，賽事系統陸續下線，雲資源隨即釋放，滿足各方需要。同時，憑借雲網絡的跨地域能力，保障亞運會轉播信號快速、穩定地傳輸至上海和北京的阿里雲視頻直播中心，再經由阿里雲位於中國香港、新加坡、印度孟買等地的節點，向亞洲乃至全球觀眾實時轉播。

張健表示，杭州亞運無疑為各國體育事業發展提供了寶貴經驗。而作為東道主，中國從體育大國向體育強國目標邁進，仍然有很長的路要走。如，全民期待的足球、籃球、排球三大球，何時衝出亞洲，走向世界，以及全面提升全民體育教育水平，加強體育產業發展和現代體育理論體系建設等等，都將是中國實現體育強國目標的重任所在。

文：鍾鳴九