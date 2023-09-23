中美成立經濟領域工作組加強溝通

通報指出，有關措施是為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長耶倫達成的共識而商定。

專家：可作習拜會談判平台

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅對中通社表示，美國接下來很可能轉向金融戰，「金融工作組」可以為此做出準備。同時，美方一直希望達成11月APEC峰會的「習拜會」，「經濟工作組」可作為談判平台。王義桅指出，「所以金融和經濟工作組實際上就是一種戰略的調整和試探，換了一種博弈的方式而已。」

任正飛：沒說要打倒美國

內地傳媒昨披露南開大學新聞傳播學院院長劉亞東7月7日在深圳與華為創辦人任正非對話的內容，任正非提到，面對美國的制裁和打壓，「華為會愈來愈困難，但也會愈來愈興盛」，也承認「美國的先進文化還是要學習的，我們從來沒有說打倒美國」。任正非強調，華為這幾年都是從海外招聘人才，以後招聘困難了，要靠國內學校培養。