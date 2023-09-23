亞運主場外交 習晤多國赴會領袖 與敘利亞建戰略伙伴關係 料晤韓總理

央視報道，習近平昨在浙江杭州西湖國賓館會見巴沙爾時說，歡迎對方出席杭州亞運開幕式，預祝敘利亞運動健兒在本屆亞運會取得優異成績。敘利亞這次代表團原定約60人，不過男足已臨時退賽。

習近平說，建交67年來，中敘關係經受住國際風雲變幻考驗，兩國友誼歷久彌堅；中敘建立戰略伙伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。習強調中方願同敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持；中方支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊霸凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞開展重建，改善同其他阿拉伯國家關係。

敘方：支持中方一切統一努力

新華社引述巴沙爾表示，敘方高度讚賞、堅定支持共建「一帶一路」倡議，並將積極參與；堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和伙伴；願以建立敘中戰略伙伴關係為契機，密切在國際和地區事務中的溝通協調。

這是巴沙爾時隔19年再次訪華，雙方會後發表兩國《關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明》還提到，敘方支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力；堅定支持中方在涉港問題上的立場，堅決反對藉口涉疆問題干涉中國內政。中國敦促相關國家立即解除所有對敘利亞非法單邊制裁。雙方一致同意合力打擊恐怖主義。

中方促各國解除對敘單邊制裁

習近平昨還會見了科威特王儲米沙勒、國際奧林匹克委員會主席巴赫、亞奧理事會代理主席辛格，他們也將出席開幕式。此外，出席開幕式的還有柬埔寨國王西哈莫尼、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里。

韓德洙是韓國尹錫悅政府上台以來，訪華最高級別官員，據報今天將與習近平會晤。外交部發言人毛寧昨表示「雙方正在進行溝通協商」。毛寧還被問到，三名印度武術運動員因來自阿魯納恰爾邦（藏南地區）被拒發簽證一事，她說，中國歡迎各國運動員持合法證件來杭州參加亞運會，中國政府從不承認所謂「阿魯納恰爾邦」。

杭州亞運為期16天，賽會規模和參賽人數都創下亞運歷史之最（見表）。今晚的開幕式以「潮起亞細亞」為總主題，主火炬點燃將實現「數碼實體融合」，打造亞運史上首個數碼點火儀式。

（杭州亞運）

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