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侯：已向美表明捍衛主權獨立 民調小幅回升 有無郭台銘均居第二

【明報專訊】國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程，昨日清晨返抵台灣桃園機場。他表示，已清楚向美方表達將會堅定捍衛台灣「主權獨立和自由民主制度」，同時也要用和平的方式解決兩岸分歧。訪美期間侯友宜民調小幅回升，最新民調顯示不管有無鴻海創辦人郭台銘參與選戰，侯都位居第二。

「和平解決兩岸分歧」

台灣《自由時報》報道，侯友宜在入境大廳就訪美成果發表談話，表示此行會晤紐約市長阿當斯（Eric Adams）及16名美國參、眾議員，並與美國在台協會（AIT）主席羅森伯格見面。侯友宜說，在會晤過程中，不管是美國國會議員還是智庫學者、媒體、前政府官員等都很關心同個議題，即面對台海不穩定的局勢，台灣如何應對、避免戰爭、確保和平。

侯表示，他很清楚地表達，對內捍衛台灣「主權獨立和自由民主制度」，同時也要用和平的方式解決兩岸的歧異；對外要用穩健務實面對多元變化的挑戰。他提出了「3D策略」，即訪美期間投書《外交事務》（Foreign Affairs）的文章中提到的嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、緩解局勢（De-escalation），維持台海及印太地區穩定。尤其是用實力確保和平、用交流增進理解，讓美國充分了解他對相關事務的負責態度。

「美麗島民調」公布18日到20日進行的最新調查結果，顯示在郭台銘加入的「四腳督」情况下，總統參選人支持度分別為民進黨賴清德38.2%、侯友宜18.8%、民眾黨柯文哲16.3%、郭台銘7.3%；「三腳督」情况下，賴39.8%、侯21.7%、柯20.2%。即不管有無郭台銘參與，侯友宜都位居第二。

分析：藍白合作排斥郭

藍白整合持續進行中，分析指國民黨未來將持續與民眾黨商討合作，邊緣化郭台銘。國民黨主席朱立倫21日受訪時透露「藍白合」進度，稱「區域立委選區協調已差不多到一個段落」，團結氣氛堆疊到最後，就剩「大局」問題。

匯流新聞網引述藍營人士表示，若郭最終連署數僅過門檻，將不構成任何威脅；但若連署數破百萬，在野陣營的合縱勢必會重新洗牌。

相關字詞﹕藍白合作 郭台銘 民調 台灣2024總統大選 國民黨 侯友宜

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