黃金周酒店民宿貴 「國慶住我家」成商機

央視報道，鐵路、民航數據顯示，今年黃金周民眾出行意願強烈，酒店和民宿將迎來一波消費高峰。有旅遊平台工作人員表示，平台上酒店和機票的預訂量已經呈現出高增長的勢頭。數據顯示，近期國慶內地酒店的預訂量同比去年同期增長400%左右。

部分熱門城市的酒店更被預訂一空，景點附近的民宿也十分搶手。不少網民瞄準「商機」，在社交平台發布類似「國慶住我家」帖文，在假期出租自家的房屋供遊客居住。有網民發帖稱，「國慶沒訂到酒店的姐妹歡迎住我家」，並配上房屋圖片和地理位置及家俬電器等資料，價格每天360元（人民幣，下同），3晚起住。

據江西的李先生表示，他有過多次租房經歷，也出租過自己的房子。李10年前去長沙旅遊，在當地人家中短租了3天，跟房東還有其他住戶相處得非常愉快，到現在還保持聯繫，後來出去旅遊就經常找這種房源。他說，「節假日旅遊高峰，我也會把自己的房子出租，能賺一些房租，還能交朋友，這個過程中也收穫了很多快樂。」

旅遊平台工作人員表示，假期把自己房屋出租已被愈來愈多人接受，可以視為簡化版民宿，但品質很難保證，「你可能去到一個家裏，發現不是期望的那樣，在體驗上也許會有完全不一樣的感覺」。

學者指有安全風險

北京第二外國語學院旅遊管理學院教授鍾櫟娜提醒，如果房屋的出租行為被認定為旅遊服務業務，需取得相關批准，私下出租給遊客存在一定風險。「接待陌生人到家裏會增加安全風險，所以需要仔細篩選和評估遊客的資料。還有一些責任的問題，比如遊客在房屋內受傷了，也可能會面臨法律責任。」鍾認為，若真想在假期把房子出租給遊客，應謹慎評估風險，充分和遊客溝通，設定明確的規則限制。