習將出席亞運開幕禮 宴各國來賓

新華社報道，華春瑩稱，來華出席開幕式的外國領導人有：柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙、馬來西亞國會下議院議長佐哈里。

此外，文萊蘇丹代表蘇弗里親王、卡塔爾埃米爾代表焦安親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希里婉瓦麗、吉爾吉斯副總理拜薩洛夫等也將出席有關活動。部分人昨已抵達杭州，包括時隔19年再度訪華的敘利亞總統巴沙爾。

習近平明天將出席杭州亞運開幕式並宣布本屆亞運會開幕。在此之前，一如本報昨日披露，習近平已抵達浙江調研考察。

據央視證實，前天上午，習近平在金華市先後考察了義烏後宅街道李祖村、義烏國際商貿城，了解當地發展特色產業、推進鄉村振興和發展對外貿易、推動高質量發展等情况。在「全球最大的小商品批發市場」的義烏國際商貿城，習近平寄語現場商戶：「祝義烏的小商品，大市場，不斷的再造新的輝煌！」現場商販對此報以熱烈鼓掌。

考察紹興

了解新時代「楓橋經驗」發展

當天下午，習近平在紹興市考察。習近平來到楓橋經驗陳列館，重溫「楓橋經驗」誕生演進歷程，了解新時代「楓橋經驗」創新發展情况，並前往浙東運河文化園，了解古運河發展演變歷史和大運河保護及大運河國家文化公園建設等情况。

習近平曾於2002年至2007年在浙江工作，曾任代省長、省委書記等職。「楓橋經驗」是指1960年代初，紹興諸暨楓橋鎮「發動和依靠群眾，堅持矛盾不上交，就地解決，實現『捕人少，治安好』」的經驗，被認為是化解矛盾的維穩好做法，習近平2003年曾大力推廣「楓橋經驗」。

（杭州亞運）