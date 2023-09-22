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電競成賽項「頂流」 門票最貴需抽籤

【明報專訊】電競已被形容為杭州亞運「頂流」，在杭州亞組委官網的賽事項目介紹，電競排在第一位。參與首輪門票銷售的21個項目中，只有電競需抽籤，每個比賽場次的抽籤申請用戶數量上限為200萬，中籤門票實名進場。而且票價最貴，決賽票價1000元（人民幣，下同）。

在二手平台閑魚上，有黃牛黨稱電競半決賽、季軍賽的票價都要2000元；還有黃牛黨對熱門電競門票開價5000元。不過由於是實名制，有網民懷疑是騙案。

杭州亞運電競項目設有《英雄聯盟》、《王者榮耀亞運版》、《和平精英亞運版》、《刀塔》（Dota 2）、《夢三國2》、《街頭霸王5》和《足球在線4》（FIFA Online 4）7個項目，其中5個PC端、2個手遊端項目，比賽將從9月24日至10月2日在杭州電競中心舉行，決出7塊金牌，中韓是奪冠熱門。電競也帶動亞運獲取贊助商，以前傳統體育賽事不常見的電競椅、手機品牌都加入合作商行列。

選手需藥檢 旁述有避忌

由於亞運比賽白天開始進行，許多習慣晚上作戰的選手要「倒時差」；而且是體育項目，也有嚴格的藥檢。作為面向大眾的正式亞運項目，主播解說需要避忌，例如角色血量要說「生命值」，擊殺要稱「積分」。此外，旁述不能叫角色外號，要說角色名稱；選手不能叫遊戲名稱，要說本名。

香港電競代表隊32名選手參加全部7項賽事，其中15人是職業選手，昨赴杭州備戰，以三強為目標。

（杭州亞運）

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