電競「登堂」變體育 青年打機務正業 代練陪玩掙錢 亞運「正名」帶動周邊經濟

明報記者 王佩凡 杭州報道

青年代練月收入達萬元

「破破」是剛剛畢業的大學生，做代練（遊戲代玩者）已有3年。他最早接觸這個行業，是因為網絡賭博欠了5萬元（人民幣，下同）賭債。那時候飯都吃不起，每天想要盡快還債。他偶然在網上接觸到手遊《天涯明月刀》，因為任務繁複、競技難度較高，許多玩家找代練完成任務以獲取獎勵，「破破」因而入行。

作為代練，「破破」加入代練平台，但平台派單抽成很高，每單有時高達40%。「破破」後來退出，靠老客戶介紹和在遊戲內刷屏（不斷在聊天區發廣告）獲得訂單，有時一天限時活動能為8個帳戶代練，「活動有時是中午12點到凌晨5點，經常一熬就是一整天」。

雖然很累，但最初做遊戲代練兩年內，「破破」就獲得十幾萬元收入，也為他積累很多客戶資源。「每個遊戲的紅利期也就剛開服（遊戲啟動服務）的兩個月。」他說，在《天涯明月刀》不能掙錢後，又轉玩手遊《逆水寒》。已經在代練界小有名氣的他，此時收費標準是時薪50元，代練月收入可達萬元以上。靠着代練，他3年賺了20多萬元，不僅還清賭債，還掙到租金、生活費和學費。

艾瑞諮詢《2023年中國電競行業研究報告》顯示，2022年，中國電競用戶規模約5.04億人，電競市場規模約1579億元。艾瑞諮詢預測，在杭州亞運會即將開賽的行業背景下，2023年電競用戶規模有望進一步增長。這不僅讓內容直播、遊戲營運這些大平台前景看好，電競周邊經濟除了代練，「陪玩」業務需求也猛增。

陪玩辛苦錢 男女有差別

不過，剛剛開始做陪玩的「心月」起步比較艱辛，他在《無畏契約》（《特戰英豪》）的貼吧上接單，為了打響名氣，他每局收費只是10元，「包贏，輸了不要錢的那種。」一局比賽也要40分鐘以上，他一下午接了10單，輸了兩局，也只拿到80元的辛苦費。

「陪玩裏面，男生價格比女生要低很多，尤其這種槍戰類遊戲，女生玩得少，找男陪玩的人也少。」不過「心月」自我調整心態，「我當陪玩也純屬打發時間，邊打遊戲邊掙錢，有時間了就會接單，交個朋友掙個電費」。

新華社指出，昔日「洪水猛獸」逐漸「登堂入室」，是亞運會需要電競吸引更多熱度、更多年輕人，而電競業者則需要亞運會的背書，擺脫「遊戲」標籤。不過也有評論指出，遊戲代練和陪玩這些周邊業務是否「正經職業」，社會仍難有共識。

（杭州亞運）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676