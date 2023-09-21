連署首日 郭台銘：踴躍超想像 朱立倫盼放下自我成就大局

中央社報道，「郭賴配」昨啟動總統、副總統選舉連署，兩人上午前往板橋「阿銘之友會」連署站向支持者致意，郭台銘一下車就受到支持者簇擁及歡迎。

媒體詢問，與國民黨、民眾黨等非綠陣營的整合有否進展。郭台銘表示，很多事正在進行中，太早曝光或造成不利影響；他最近勤走地方、與基層民眾接觸，感受到真正的民意，相信這些民意最後會顯現出來，透過連署促成團結合作。

中選會11·14前公告結果

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。

對於郭台銘啟動聯署，朱立倫昨表示，如果只強調自我，就只會影響大局，讓全民失望，大家一起努力，也期待大家放下自我。朱立倫透露，據國民黨內參民調，侯友宜居第二，略微領先柯文哲。四方角力之下，在野陣營的民調加起來遠超賴清德，國民黨也試做一對一民調，無論侯友宜、柯文哲，都領先賴清德。

侯友宜今結束訪美行程返台，朱立倫表示，侯此訪非常成功，包括會見紐約市長，拜會紐約警局、四大智庫等，並與16位美國會議員見面，與行政部門探討重要議題，以及參與僑宴，每項安排都非常順利，形容「團結的力量回來了」。

另據《聯合報》報道，菱傳媒委託皮爾森數據調查，昨公布最新民調，總統參選人支持度由民進黨賴清德居冠，支持度42.52%；民眾黨柯文哲24.23%居二；國民黨侯友宜22.25%居三；鴻海創辦人郭台銘獲6.58%支持。

民調：賴支持度居冠 郭連跌3月

據菱傳媒民調顯示，近3個月來賴清德支持度穩定上升，柯文哲有浮動，侯友宜3個月來持續微幅上升，而郭台銘連3月下滑。