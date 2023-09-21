雷蒙多訪華遇華為出新機 京：企業決定

彭博社報道，雷蒙多8月27日至30日訪華，其間華為突然發售新款5G手機，在美國引發議論。她周二出席眾議院科學、空間和技術委員會關於《晶片與科學法案》聽證會，眾議員伊薩（Darrell Issa）提到華為發布新機時雷蒙多正在中國，「至少可以這麼說，你被這款手機突襲了」。

雷蒙多：無證據表明華為能量產晶片

雷蒙多證實當時她同樣感到驚訝，「當我看到（華為新機）時，我很明顯感到心煩意亂」。雷蒙多拒絕評論對華為新款手機和晶片的調查內容，但表示目前沒有任何證據表明華為能大規模製造7納米晶片。

任正非稱視蘋果老師 反對科技排外

英國《金融時報》指出，對華為Mate 60 Pro主晶片的分析顯示，華為可能已躋身有能力設計自有晶片的傑出大型科技公司行列。而據國際大學生程序設計競賽ICPC北京總部前日公開的一段紀錄，華為創辦人任正非上月對學生參賽者們說，他是蘋果的粉絲，也將蘋果視為老師，能不斷向蘋果學習令華為受益；他也反對科技上的排外主義，鼓勵互相學習。

另據國安部微信公眾號發布文章，美國國安局通過下屬特定入侵行動辦公室（TAO）多次攻擊、試圖竊取中國數據資源，從2009年起就開始入侵華為總部服務器並持續監控。