習訪義烏商城 商戶盼力撐小微民企 亞運前考察外貿 「世界小商品批發之都」疫後生意淡

火炬傳終站杭州 賽事運行全就緒

杭州亞運會火炬昨在杭州完成最後一站傳遞。杭州亞運發言人在記者會表示，所有比賽器材設施保障運行團隊已準備到位，辦賽條件全部具備，賽事運行全部就緒；56個分項門票面向境內外觀眾公開銷售，門票價格從20元至1000元人民幣不等，大部分門票線上已售完。截至昨日，官方未公布出席亞運開幕禮的領導人名單。

社交平台昨流出的短片顯示，習近平在眾人陪同下到訪義烏國際商貿城的五金舖區域，他經過時，圍觀者紛紛拍手歡迎，有人跳起向習招手，有遠處民眾呼「看到啦，看到啦！」另一短片亦從遠處拍攝，隱約可見習近平在中央政治局常委蔡奇等人陪同下，到訪義烏的一個村。

允開舖者驗核酸定時開「全交代好」

昨午，義烏國際商貿城不少商戶一邊忙着整理貨品，一邊仍在議論習近平的造訪。由於當局一早實施臨時安保措施，許多商戶早上七時許收到電話，「說是最好不要來營業」，因此午後才陸續回來開舖。據知情商戶反映，二樓被允許圍觀的商戶，「提前做核酸、在規定時間開門，全都交代好的」，早上九時後已不讓其他人上二樓。

曾在早上圍觀的一名五金舖女店員表示，「當時（習在她面前）只有幾秒鐘，一下子就走過去了」。另一間批發剪刀的商戶說，習就在他們這個「主幹道」（走廊）巡視，大約待了十來分鐘。

在義烏市區，昨晨道路實施交通管制，大批交警部署主幹道。當地司機表示，近日火車站周邊的停車場也封閉，電動車沒辦法充電。據稱，其間特斯拉車輛也不被允許上路。

商戶：電商競爭大 國外需求跌

對於近期商城的生意，在義烏國際商貿城二樓經營五金電氣公司的林先生向記者搖頭稱：「不好，沒人。」他解釋，公司主要做塑料模具定制生產，還有代賣一些五金產品，現在網絡電商途徑多，店面生意愈來愈少，國外需求也減少。林先生指，今年疫情管控放開以來，生意較去年回升約一至兩成，外國商人主要來自「一帶一路」國家。他期望國家出台有關稅務、政策補貼，支持小微企業。在義烏財富大廈地下經營飾品批發的徐女士也表示，疫後生意「稍微回升一點點」，但人流始終很少。

義烏被稱為「世界小商品批發之都」，習近平主政浙江和上海期間曾12次到訪義烏，並總結和推廣義烏發展經驗。不過3年疫情封控影響人員流動，加上今年外需疲弱，衝擊中國外貿。對於習近平此次到訪義烏，當地多名商戶都認為，是表示大力支持民營經濟的舉措。

明報記者

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（杭州亞運）