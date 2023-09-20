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孕服公司測iPhone 指多款輻射超標

【明報專訊】iPhone 12涉輻射超標引發各界熱議。在內地多個社交平台上，昨有網民分享自身測試，但結果不統一；不過多個博主測試結果皆顯示，iPhone 12輻射高於iPhone SE、iPhone XS Max等機型。

內媒指檢測不標準 蘋果：難證準確

北京水華青陽科技有限公司日前在抖音連發3條短片，顯示測試多款iPhone的電磁輻射，其中iPhone XS/Max、iPhone 12/Pro、iPhone 13 Pro等機型的輻射值均超出40uw/ 平方厘米標準。iPhone 12 Pro掛斷通話後輻射立即颷升。《科創板日報》指出，從短片環境來看，該實驗沒有在檢測電磁輻射的標準實驗室中按行業標準進行；蘋果技術顧問表示，相關報告屬於第三方提供信息，無法保證準確性、真實性。

水華青陽是一間從事防輻射孕婦服裝生產的公司，有關評測引起「炒作」質疑。同樣引起質疑的還有內地藝人劉金，他近日在北京王府井蘋果專賣店門口，擲爛自己的iPhone 13 Pro Max，稱該機無法開機，拿去維修被認定經改裝，維修費達6960元人民幣，他不滿蘋果「霸道無理」，於是摔機表態「永不再購買蘋果產品」；不過網民發現他在微博發帖仍顯示使用iPhone。劉金昨否認炒作，稱家中還有其他iPhone，他說不再買，並沒說不再用，也不可能全砸掉。

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