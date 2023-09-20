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名校錯引「粗口詩經」 華中師範史院淪笑柄

【明報專訊】位於湖北省武漢市的名校華中師範大學，該校歷史文化學院官方微信公眾號「華師歷院」近日引用一首網民偽造用於罵人的《詩經．彼陽》而備受關注。「華師歷院」前天低調刪文，但輿論持續發酵。華中師範大學歷史文化學院昨表示，「華師歷院」公眾號因把關不嚴，造成不良影響，「深表歉意」。

稱新生背《彼陽》 讚軍訓磨練

綜合「大皖新聞」等內地媒體報道，近日，多篇網絡文章顯示，微信公眾號「華師歷院」發布文章，讚美新生軍訓，當中提及一名大學一年級女學生背出《詩經．彼陽》，表達「軍訓是對自身的磨練」等感受：「彼陽若至，初升東曦。緋霧颯蔽，似幕綃綢。彼陽篝碧，霧霂澗滁。赤石冬溪，似瑪瑙潭。彼陽晚意，暖夢似樂。寐游浮沐，若雉飛舞。」

在「華師歷院」文中，據稱受訪女生除了讚美軍訓，也說只有在隊列中才能體會自由可貴，表示相信自己一定會在未來的大學生活中珍惜這種自由氛圍，積極提升自己，「以夢為馬，不負韶華」。

該公眾號文章刊發後隨即在內地網絡流傳，不少網民指出，所謂的《詩經．彼陽》，若以普通話朗讀，通篇都是通過諧音以女性生殖器官罵人的粗口，粗鄙不堪。有多名網民證實，這是早前網民以「諧音梗」仿造詩經文句創作的罵人戲作。有網民認為，公眾號編輯「吃了沒文化的虧」，淪為全網笑談。「華師歷院」過去曾多次發文分享《詩經》，鼓勵學生學習。

院方致歉 稱加強公眾號管理

引起熱議後，華中師範大學黨委宣傳部辦公室接電話的人士前天表示已知曉此事，而該校歷史文化學院辦公室也有工作人員表示得知事件，但不了解具體內情。

昨日，華中師範大學歷史文化學院發表聲明表示，學院深刻檢討，已對相關人員予以批評教育，深入整改；學院將進一步加強學生教育引導，加強公眾號管理，感謝公眾監督與支持。

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