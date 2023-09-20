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九一八警報未響 杭州亞運遇爭議 網傳「照顧來賓情緒」 當局：5月已辦不重響

【明報專訊】杭州第19屆亞運開幕式前天（9月18日）晚上完成最後一次完整綵排。不過，當天正值日軍侵華戰爭開端的九一八事變92周年，杭州卻沒有按慣例拉響防空警報，引起杭州民眾不解，網上一度傳出當局是「為了照顧各國來賓的情緒」，導致輿論「群情洶湧」要求市府解釋。杭州政務熱線稱今年5月12日已有拉響警報，九一八不再組織活動，再被批評難以自圓其說。

全國人大在2001年決定，每年9月的第三個星期六為全民國防教育日，由此成為各地城市試鳴防空警報、組織疏散演習的日子，部分城市結合九一八事變，於9月18日響警報，以示毋忘國恥，並增強民眾國防觀念。

本周一（18日），全國多地包括瀋陽、南京、深圳、蘭州、西安等多地進行防空警報試鳴。而杭州民眾當天發現，整天未聞警報聲。杭州司機黃先生向記者確認今年九一八沒聽到響警報，「去年和前幾年一直都有」，他估計就是因為今年有亞運會，認為「九一八是個很嚴肅的日子，得有點儀式感」。市民徐小姐也認為沒有響警報與亞運有關，「有些疑惑，但還是可以理解的」。

群情洶湧促解釋 多人稱被刪帖

當天社交平台熱傳一則帖文，發帖者稱向杭州市政務熱線12345求證，但得到解釋是「為了照顧各國來賓的情緒，所以未拉響防空警報」，令其大為不滿。今年杭州亞運日本代表團有1137人，是歷來最多。許多網民對杭州的做法表達憤怒（見表），還有許多人反映帖子被刪，質疑當局控制評論。

不過之後網民再問杭州政務熱線，獲回應稱根據浙江省防空防災警報制度有關規定，每年5月12日為全省「防空防災日」，由於杭州在5月12日已舉行防空防災警報鳴示和民眾疏散；根據年度工作安排，今年9月18日不組織警報鳴示。然而，5月12日是全國「防災減災日」。

被問昔4年有響 當局否認因亞運

本報昨亦致電該熱線，工作人員聽罷即照讀上述答案。翻查相關資料，去年杭州在5月12日和9月18日都試鳴防空警報。而且至少在2019年、2020年、2021年、2022年連續4年有九一八防空警報。對於為何唯獨今年沒有，工作人員未有解釋，但否定是因為亞運，並稱這是「浙江省的文件」。

在浙江省內，網民統計全省只有3個地級市周一拉響警報，包括衢州和另外兩個亞運分賽區湖州、紹興。其餘8個，包括杭州和另外3個亞運分賽區寧波、溫州、金華沒有試鳴警報。而去年9月18日，浙江省統一試鳴防空警報。

其實，因舉辦大型活動而取消九一八防空警報在過去有先例。西安2021年舉辦全運會時，曾以「不影響全運會賽事舉行」為由，通告九一八試鳴防空警報推遲至9月30日，遭輿論批評後宣布通告作廢。2010年上海舉行世博會時也宣布取消防空警報，引發廣泛爭議。

（杭州亞運）

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