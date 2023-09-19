酒店「醬香房」開售速下架 旅遊平台：非貴州茅台官方活動

再推酒心朱古力 開售秒罄

「第一財經」報道，茅台酒廠與Dove合作的「茅小凌」酒心朱古力，16日下午剛上線，官方平台店舖商品「秒罄」，Dove方面表示正在加速補貨。而截至17日中午，上海大潤發一半門店的減糖版「茅小凌」酒心朱古力已售罄。

就在民眾還在搶購酒心朱古力時，17日晚，飛豬旅行開始銷售「醬香大牀房」，飛豬的官方海報顯示，「住茅台喝茅台，都是真茅台」，海報設計上亦用了與此前「醬香拿鐵」相類似的茅台酒包裝視覺效果。

飛豬相關負責人表示，這次與茅台酒店合作，特別推出的「醬香大牀房」套餐，17日晚上8點開售。在三亞海棠灣茅台度假村精品酒店有兩款套餐，包含大牀房、早餐、茅台主題晚餐、茅台紅酒、現場品鑑53度飛天茅台以及一些遊玩與免稅店項目等，價格分為999元和2999元兩種。

不過「醬香大牀房」開售後很快被下架，飛豬昨就此發聲明稱，商品由與三亞海棠灣茅台度假村合作的供應商供貨，並非貴州茅台集團推出或與貴州茅台集團聯名推出。

分析：高端品牌不宜過度營銷

華美酒店首席知識專家趙煥焱表示，相信茅台也不靠咖啡和朱古力賺錢，「醬香大牀房」亦其實就是把原有的茅台酒店產品重新包裝綑綁銷售，趁現在這股茅台熱再營銷一波。他認為適度營銷是需要的，但過度營銷，尤其是把一個高端品牌做太多大眾化消費品的結合就未必合適，依靠咖啡、朱古力和大牀房抓住年輕客戶群還有待觀察。