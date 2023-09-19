人大暫緩房地產稅立法 專家：因應經濟形勢 增負措施格外謹慎

「觀察者網」報道，今年3月24日，財政部原部長樓繼偉在《比較》雜誌刊文指出，房地產稅是最適合作為地方稅的稅種，在經濟轉為正常增長後應盡快開展試點。

增值稅消費稅關稅法本屆提審

不過本月7日公布的十四屆全國人大常委會《立法規劃》，在財稅領域，《規劃》明確，增值稅法、消費稅法、關稅法等將在本屆人大常委會任期內提請審議；而房地產稅立法和個人所得稅法修訂並未出現在本次立法規劃中。

《證券時報》引述財稅領域專家指出，《規劃》明確加快增值稅、消費稅、關稅立法，相關流程有望在本屆人大常委會任期內通過。暫緩房地產稅立法，則更多考慮到國內經濟形勢，此時推出任何增負措施都要格外謹慎；但長遠看，上述稅種立法方向沒有改變，或將在條件成熟時穩步推進。

2021年全國人大常務委員會授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。而在2022年3月16日，財政部表態「今年（2022年）內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」，也成為房地產市場普遍關注的焦點。這也被業內解讀為，擴大房地產稅改革試點城市將被推遲。當時，這有利於穩定市場預期，化解房地產市場潛在風險，但房地產稅改革方向沒有改變。

內地自2013年提出要加快房地產稅立法後，由於對房市衝擊較大，影響民生和房價預期，相關立法至今「只聞樓梯響」。今年以來，內地房地產景氣更是持續惡化。根據官方最新數據，70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市數量8月份繼續減少，各線城市商品住宅銷售價格比7月下跌、比去年同期則有漲有跌。