九一八周年 瀋陽擊警世鐘14響

【明報專訊】昨日是「九一八」事變爆發92周年紀念日。在事變發生地遼寧瀋陽，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在「九一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館與全國抗戰類紀念館也同步舉行紀念活動。由偽滿皇宮博物院歷時5年編著的《日本秘藏侵華戰爭照片實錄》在吉林長春發布，其中收錄1407張歷史照片，是中國首次專題、專冊呈現日本侵華「不許可寫真」資料集。
綜合新華社、中新社報道，在九一八事變發生地遼寧瀋陽，撞鐘手們擊響警世鐘14響，寓意着中國人民14年艱苦卓絕的抗戰歷程。鐘響過後，瀋陽和遼寧省內其餘13個城市拉響防空警報3分鐘。
在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，各界代表撞響和平大鍾，緬懷遇難同胞，祈願世界和平。上午10時，江蘇全省拉響防空警報，車輛停駛，行人駐足。
此外，包括在四川成都、廣東深圳、陝西西安和黑龍江哈爾濱等多地，都有防空警報試鳴演練，以紀念「九一八」事變92年，警醒國人銘記歷史、勿忘國恥。
「九一八」事變發生於1931年9月18日，標誌着日本軍國主義對中國的侵略開始，也拉開了長達14年的侵華戰爭的序幕。
偽滿皇宮博物院推侵華資料集
昨日，《日本秘藏侵華戰爭照片實錄》在長春發布。叢書主編、偽滿皇宮博物院院長王志強表示，這些照片還披露日本侵華戰爭期間的大量機密信息和敏感歷史內容，其中涉及諸多重大歷史問題，如戰俘關押處理、「慰安婦」、對華移民侵略、南京大屠殺等，為歷史研究增添無可辯駁的相關佐證。
另據央視報道，在日本東京，員工不到10人的不二出版與一些歷史學者合作，30多年來蒐集日本發動的侵華戰爭史料並影印出版。 社長小林淳子表示，《十五年戰爭絕密資料集》是出版社最重要的出版物，其中包括日軍不承認的毒氣戰、細菌戰的資料。「日本政府不希望更多人知道這些事情。我們把出版這些資料當成一種使命。」