九一八周年 瀋陽擊警世鐘14響

綜合新華社、中新社報道，在九一八事變發生地遼寧瀋陽，撞鐘手們擊響警世鐘14響，寓意着中國人民14年艱苦卓絕的抗戰歷程。鐘響過後，瀋陽和遼寧省內其餘13個城市拉響防空警報3分鐘。

在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，各界代表撞響和平大鍾，緬懷遇難同胞，祈願世界和平。上午10時，江蘇全省拉響防空警報，車輛停駛，行人駐足。

此外，包括在四川成都、廣東深圳、陝西西安和黑龍江哈爾濱等多地，都有防空警報試鳴演練，以紀念「九一八」事變92年，警醒國人銘記歷史、勿忘國恥。

「九一八」事變發生於1931年9月18日，標誌着日本軍國主義對中國的侵略開始，也拉開了長達14年的侵華戰爭的序幕。

偽滿皇宮博物院推侵華資料集

昨日，《日本秘藏侵華戰爭照片實錄》在長春發布。叢書主編、偽滿皇宮博物院院長王志強表示，這些照片還披露日本侵華戰爭期間的大量機密信息和敏感歷史內容，其中涉及諸多重大歷史問題，如戰俘關押處理、「慰安婦」、對華移民侵略、南京大屠殺等，為歷史研究增添無可辯駁的相關佐證。

另據央視報道，在日本東京，員工不到10人的不二出版與一些歷史學者合作，30多年來蒐集日本發動的侵華戰爭史料並影印出版。 社長小林淳子表示，《十五年戰爭絕密資料集》是出版社最重要的出版物，其中包括日軍不承認的毒氣戰、細菌戰的資料。「日本政府不希望更多人知道這些事情。我們把出版這些資料當成一種使命。」