聯國大會勢聚焦俄烏 韓布會矚目 澤連斯基俄外長「同場」 分析：南方議題恐被搶鏡

據美國國務院官網發布的公開日程顯示，布林肯9月17日至22日會在紐約參與聯合國大會一般性辯論。他將在當地時間18日下午2時30分（香港時間19日淩晨2時30分）與韓正會面。

學者：韓正將表支持聯國安全事業

中國外交部早前公布，韓正將於9月18日至23日出席聯合國大會一般性辯論，其間將「同聯合國秘書長、第78屆聯大主席及有關國家領導人舉行雙邊會晤」。

據「上觀新聞」報道，復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪表示，「韓正將繼續表達中方對聯合國安全、發展等事業的支持」。中方還將主辦全球發展倡議合作成果展示高級別會議。

英國《衛報》分析，這場本應以全球南方為主題的大會，初衷應是討論發展中國家去年在俄烏衝突議程佔主導的情况下被忽略的社會和經濟發展問題，但俄烏衝突造成的全球分歧仍有可能再次佔據會議重心。

衛報：初衷討論發展中國家社經

報道指出，本周「最大的地緣政治戲劇性事件」預計是烏克蘭總統澤連斯基的出席，他將於19日上午首次在聯合國大會上發表現場講話。澤連斯基20日還將在安理會就俄烏戰爭問題舉行的會議上發表講話，俄羅斯外長拉夫羅夫屆時也將出席。

而據「美聯社」報道，烏克蘭戰爭和澤連斯基的到訪將成為聯合國「中心議題」，報道還將原本被外界視為主導落實2030年議程的全球南方國家形容在「爭奪焦點」。許多分析人士和外交官表示，今年的聯大一般性辯論是在「兩極分化和分裂」的關鍵時刻召開的，這是「自冷戰以來最令人擔憂和危險的時刻」。俄烏衝突顛覆大國之間本已困難的關係，與此同時，新冠疫情、食品價格高企、氣候緊急情况惡化、衝突升級，以及世界未能解決貧困、飢餓和性別不平等問題也帶來持續影響。

上周，「77國集團和中國」峰會在古巴首都哈瓦那召開，峰會通過《哈瓦那宣言》，強調發展中國家應加強團結合作，提升在全球決策機構中的代表性，呼籲加強南北合作、南南合作，這被視為發展中國家在第78屆聯合國大會一般性辯論開幕前的一次集體發聲。

另據中國外交部消息，中共政治局委員、中央外辦主任王毅於16日和17日，與美國總統國家安全事務助理蘇利文在馬耳他舉行多輪會晤，兩人談到中美元首會面的可能性；雙方都形容，會晤「坦誠、實質性、建設性」（見另稿）。

白宮周日也發文稱，這次會議是為保持開放的溝通渠道和負責任地管理雙邊關係做出的持續努力之一。雙方討論了中美關係中的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄烏戰爭以及兩岸問題等。

王毅昨到訪俄羅斯。《華爾街日報》分析稱，王毅不出席聯大會議，為習近平會否出席11月在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會增添變數。

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