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習「綠水青山就是金山銀山」論發源地 余村推生態遊 兩山碑吸打卡

【明報專訊】杭州亞運會開幕在即，浙江也吸引媒體關注。中共總書記習近平曾於2005年提出「綠水青山就是金山銀山」，這一理念的發源地位於浙江湖州安吉縣余村。該村近年積極發展休閒產業，除了吸引年輕人露營逛市集外，也有不少學校或機構到此地研學。如今，書寫「兩山」金句的石碑成為網紅打卡點。

明報記者 沈燕媚

余村距杭州市中心約1.5小時車程，這個人口不到1100人的村莊，如今山水秀麗，成為集民宿、農家樂、度假村於一身的景區。但在上世紀八九十年代，余村因開礦採石，污染問題嚴重。在當地長大的村民兼講解員陳梅稱，她小時候，下雨地上都是一層泥，「晴天走路都會揚灰，淺色的衣服都是灰的」。

余村後因關停高污染行業，經濟一度經歷低潮。2005年，時任浙江省委書記習近平，在村裏考察時提到「綠水青山就是金山銀山」，肯定余村的決定，這一表述後來被稱為「兩山理論」。

礦坑水泥廠變露營地咖啡廳

其後，余村大力發展休閒產業和鄉村旅遊。村內昔日的廢礦坑，現已變身露營地，水泥廠遺址上建了圖書館、咖啡廳等。余村去年接待遊客約80萬人次，並入選聯合國世界旅遊組織首批最佳旅遊鄉村。

陳梅說，「現在安吉對企業的環境指標要求很高，我們的空氣優良率也達到98%以上」，得益於休閒產業的發展，村民幾乎都在本地就業。據介紹，當地農民人均年收入從2005年不到9000元人民幣（下同），增加到了去年的逾6萬元。

余村將習近平「兩山論」刻在一座石碑上，不僅考察學習的機構會來拍大合照，旅客一下車，也紛紛稱「一定要打卡」。昔日習聽取匯報的會議室，亦成為參觀景點之一。在余村的電影院，還能重溫他當年講這段話的影片。

余村：冀帶動周邊村「抱團發展」

雖然該村七成地區生產總值（GDP）均來自旅遊業。但余村的目標不止於此。導覽員稱，「余村將利用現有影響力，帶動周邊鄉村實現抱團發展」。這4平方公里「小余村」，將作為鄉村先行示範樣板，大力發展新文旅、新經濟、新農業。在此之上，將聯合周邊村莊發展40平方公里大的「余村大景區」。

此外，余村還希望吸引人才創業，去年提出「全球合伙人計劃」（見另稿）。目前已有逾千名大學生到余村及周邊村莊工作生活，涵蓋文創、農林產業、數字經濟等類型。

相關字詞﹕余村 習近平 兩山論

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