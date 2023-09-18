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世上僅存摩尼教遺址 金庸曾訪:「草庵」證明教非我杜撰

【明報專訊】由泉州市區驅車半小時來到華表山南麓，綠蔭之中掩映着中國乃至世界僅存的唯一一座摩尼教寺廟「草庵」。作為泉州申遺的遺產點之一，它是海上絲綢之路的見證，也是知名作家金庸筆下明教真蹟。金庸生前曾在2004年拜訪草庵。翻查當時報道，80歲的金庸站在寺內摩尼光佛石像面前連稱：「看，草庵的存在說明，明教不是我杜撰的。」

源自古代波斯的摩尼教（Manichaeism）因崇尚光明而被稱為「明教」，其教義雜糅佛教、基督教、祆教而成。史料記載，摩尼教在公元三世紀由波斯人摩尼創始，六世紀通過陸上絲綢之路傳入新疆，唐代進入中原。金庸的武俠小說《倚天屠龍記》多次提到的「光明頂」、「聖火令」、「乾坤大挪移」以及「四大法王」等，皆出自明教。

草庵始建於南宋，因「結草為庵」而得名，元代時改為石質建築，並在庵後崖壁上開鑿了摩尼佛像。明清時期，由於摩尼教活動被禁，草庵一度作為佛教活動場所。當地居民至今仍保留祭拜這尊摩尼光佛的傳統，又自發組成義工隊伍，打點草庵的日常管理，並向遊人介紹歷史。

當問及這世上唯一遺真蹟為什麼在泉州被保存下來，信眾自豪地回答「因為我們比較有福氣啊！」又解釋，「我們的保護能力太好了，有包容心，可以容納到很多（不同的）人在這裏。你看摩尼光佛，他穿的是道袍，坐的是佛教的蓮花座，頭髮是披肩散髮的。」

相關字詞﹕遺址 泉州 海上絲綢之路 明教 一帶一路

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