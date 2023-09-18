承阿拉伯拼搏重商 塑本地發達民營經濟 廿年居閩GDP第一

誕安踏等全國知名品牌 GDP破萬億

小吳稱「阿拉伯人經商帶來的商業基因，令泉州的民營經濟全國最發達，服裝鞋帽生意很早就搶佔先機」。

晉江陳埭的丁氏回族有「陳埭萬人丁」之稱，他們是南宋到此經商的阿拉伯人後裔。晉江丁氏回族歷代名人輩出，又開枝散葉到港澳台和東南亞。過去數十年，丁氏家族接連創造一系列知名商業品牌，安踏董事長丁世忠、特步董事長丁水波、361度創始人丁建通等等，均來自晉江丁氏。泉州市區東郊的靈山伊斯蘭教聖墓，仍存有明代的陳埭丁姓祖墓。聖墓工作人員笑說，當地的穆斯林早已漢化，每逢清明重陽，祭祖方式也與佛教習俗融合，「大桌子、貢品一件一件上，燒香、燒金紙」。

林華東形容泉州人的重商，「我們有句俗語，叫『殺頭的生意都敢去做』。」自中原漢人入閩，本地山多林密，可耕地極少，「為求生存，產生一種拼搏精神。加上阿拉伯人來到，也是充滿拼搏精神的種族，文化交融中，使我們的拼搏精神更突出，更血性，更豪爽」。

「一帶一路」戰略實施以來，外貿經濟在泉州持續增長，2022年該市對「一帶一路」沿線國家進出口額1487.8億元（按年增14.2%），佔全市進出口總額的54.9%。當地期待與「一帶一路」相關的文旅產業，成為下個經濟增長極。

申遺後文旅火熱 學者冀文化經濟並駕

泉州歷經20年的申遺路劃上句號，也是這座城市成為「網紅」的開始。酒店滿房、食肆滿座，疫情剛解封，當地旅業很快恢復活力。時逢暑假更是火爆，不少香港遊客前來了解絲路歷史。

「雖然申遺成功，泉州的文旅到目前為止只是火熱，是破土而出的春筍，不是竹林，不是台灣、威尼斯和羅馬。」林華東將目光轉向「後申遺時代」，他透露自己正組織相關研討活動，「讓文化跟經濟能並駕齊驅。泉州（GDP）就不是一萬億的問題，可能達到兩萬億了」。