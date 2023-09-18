多元文化融泉州 海絲起點翻新章 釋千年外貿遺產 學者：證中國存和諧海洋文明

三五步一廟 關岳廟清淨寺百步之遙

在泉州老城區主幹道塗門街上，相隔百步距離，矗立着兩座不同宗教建築。一座是中國現存最古老的回教寺院清淨寺，每天遊人如織，來自五湖四海；一座是供奉關聖帝君的道教關岳廟，四季香火鼎盛，香客絡繹不絕。方圓一公里內，還有一座儒家文廟，一座基督教福音堂。在泉州，有個說法叫做「半城煙火半城仙」，三五步一廟，各個信仰和諧共存，互不打擾。

「一帶一路」的概念源自古絲綢之路，自西漢張騫出使西域逐漸形成，至宋元發展出海上絲路，以福建泉州為起點，途徑波斯和阿拉伯，遠至意大利和埃及，構成橫跨三大洲的海上航道。古泉州刺桐港的繁盛，吸引了大批從事海上貿易的阿拉伯人、波斯人到此經商、傳教、定居，也鑄就泉州人拼搏重商、包容多元的特質。

今年7月初，首屆「海絲國際紀錄片大會」在泉州開幕。2021年「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」成功列入世界遺產名錄後，愈來愈多「一帶一路」相關活動在當地展開。記者到訪清淨寺時，埃及媒體人薩布里作為紀錄片大會參會嘉賓，攜團隊到此拍攝宣傳片。

身為阿拉伯人，來到先祖漂洋過海創建的遺蹟前，薩布里連連感嘆，探索清淨寺和家鄉禮拜寺的異同。攝製組請來的當地嚮導小吳也帶有阿拉伯血統，祖輩就是曾經海上絲路遠赴刺桐（泉州古稱）的阿拉伯商人。

散居6萬人具阿拉伯血統

小吳膚色偏深，眼眶深邃，鼻樑高挺，相貌具中東人特徵，若非講一口流利中文，不免被認為來自異域。「我的祖輩是阿拉伯人」，小吳介紹易於分辨帶阿拉伯血統者的方法，「泉州街頭很多人是捲髮、皮膚顏色較深」。經過千年通婚，如今當地散居約6萬名帶有阿拉伯血統的本地人。姓郭、丁、蒲、金的本地人，均出自阿拉伯後代，小吳的祖上也曾姓金。

小吳指着只剩幾根柱子的大殿遺蹟，向薩布里介紹泉州多元的宗教信仰，「你看都已經頹敗成這個樣子了，老百姓和政府也不會想說要把它推倒，就讓它好好地保留着」。大殿又稱奉天壇，原本罩着巨大的圓頂，是穆斯林叩拜真主的地方。圓頂在1607年泉州的一次大地震中塌下，只剩柱基遺留原地。「這個清真寺在市中心，邊上就是道教的關岳廟，香火這麼興旺。」她續說，「因為泉州一直都有和外來文化交流，對不同文化有種包容，對歷史、對文明都有種尊敬的態度。」

遺蹟頹敗政府不拆 嚮導：尊敬歷史

泉州建制於唐，興盛於宋元，元代時泉州對外交往已達99個國家和地區，貿易吞吐量與埃及亞歷山大港並駕齊驅，堪稱東方第一大港。惟元末的戰亂和明清海禁政策，泉州刺桐港自大航海時代已衰落，它的海絲烙印則歷盡世事流轉，傳承至今。阿拉伯文化對泉州文化的影響，體現在衣食住行（見表），乃至多元的宗教信仰到蓬勃的商業精神。

長期致力於本土文化研究的泉州師范學院前副校長林華東，在接受本報採訪時提及，泉州的獨特存在說明，中華文明擁有和平共處、共贏互利的海洋文化。「中國的海洋文明不被今天的許多人所知曉，而泉州的存在就印證了這一點。」

年過花甲的林華東，生、長、從教於這片土地，退休後仍活躍於文化工作，亦是「泉州學」的代表學者之一，曾編著《泉州學研究》、《泉州學概論》等書。該本土學派的發源與傳承，體現了本地文化強大的生命力。

學者：帶路修訂東方從屬西方中心論

歷經千百年的東西方之爭，在文化角度也被廣泛認為是「大陸文明」和「海洋文明」的較量。「一帶一路」前沿學者、中國人民大學國際事務研究所所長王義桅曾在文章〈「一帶一路」的文明解析〉中提及，從人類文明史看，「一帶一路」將修訂內陸文明從屬於海洋文明、東方從屬於西方的「西方中心論」，重塑均衡、包容的全球化文明。

「航海時代經歷了500年，500年後，中華文明被普遍認為不太具有海洋文明特質，而是以黃土文化和農耕文化為主。」林華東說，由於近代以來的衰弱、大航海時代的缺席，再後來變成半殖民地國家，外界以為中國「像是內陸國家」，其實中國大陸海岸線1.8萬公里、海域有470多萬平方公里，國土960萬平方公里，可以影響到的海域很大，沿海地區的海洋文明自古以來就有。

林華東指出，泉州申遺成功就告訴世界，大航海時代前，以泉州為代表的中國海洋文明已在影響世界，中國海洋文明跟歐洲拿槍炮去侵略人家、佔領人家土地的模式完全不同。「申遺成功證明我們有海洋文明，而且是很好的一種模式。」他反覆強調，歷史也已證明，沒有海洋依託來發展強國戰略很難，但是中國可以像宋元時期的泉州那樣，用和諧共處的海上絲綢之路，讓世界繁榮起來。

明報記者 劉曉宇

【帶路十年系列二】

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