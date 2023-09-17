iPhone 15 Pro內地開售1分鐘搶光

目前，預訂最熱門的Pro和Pro Max機型，預計交貨時間延遲2周至5周，內地果粉紛紛哀嘆「國慶節用不上了」。天貓相關負責人表示，開售後半小時內補貨了9次，還在持續補貨中。目前iPhone 15 Pro Max 銷售最快，iPhone 15 Pro 銷量也非常高。在「美團外賣」上，iPhone 15系列預售30分鐘的銷售額已突破2億元人民幣。

由於搶機人數眾多，開售時間一到，蘋果官網和官方App出現擁堵，需等待數分鐘才得以進入頁面。《證券時報》引述果粉表示，其通過官方App購買，等了10多分鐘，認為「說不上遇冷，但也沒想像中那麼難搶」。

市場研究公司Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，iPhone 15系列備貨量目前在8000萬台左右，會根據10月或11月的銷售情况來調整2024 Q1的生產計劃。華為Mate 60系列多款新機此前無預警推出，同樣迅速售罄，但尚不知該機款的銷售額和預計量。對於iPhone新機熱銷，內地網民評論兩極，有稱「都是黃牛買的」、「大多都是做評測剝流量的」；也有人表示「我搶了兩個」、「我也想買」。