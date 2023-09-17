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吉利汽車：中國電動車有優勢 不懼競爭

【明報專訊】港媒訪問團昨到杭州亞運官方合作伙伴之一的吉利汽車參觀，吉利控股集團高級副總裁楊學良表示，中國汽車工業這幾年取得長足發展，在智能化、電動化領域有領先優勢，引起全球同行反思，強調「不懼競爭、不懼壓力」。

盼與全球伙伴資源共享 不閉門造車

楊學良稱，中國電動車行業要不斷加強核心技術發展和突破，解決技術「卡脖子」的問題，「我們希望與全球合作伙伴，展開融合和資源共享，而不是封閉式閉門造車，這個我覺得是行不通的」。

「大家可以看到，哪個行業、哪些品牌市場開放度高，競爭程度高，企業品牌的競爭力會愈強。」楊學良說，反之，愈封閉會逐漸被市場淘汰。吉利控股創辦於1986年，總部在杭州。亞運期間，吉利交付2000多輛官方指定車輛，將為火炬傳遞、賽場和亞運村接駁等多個場景，提供綠色和智能車型。

與吉利一樣是亞運官方合作伙伴的正泰集團，也始創於改革開放初期的1984年，已發展成民營電力設備龍頭企業。浙江民企實力強大，貢獻了全省67%的GDP、71.7%的稅收、82.8%的出口、87.5%的就業。民營經濟能夠支撐起整個浙江發展，離不開開放政策和當局的支持。

該公司展示的「領導關懷」介紹欄中，可見有多名國家領導人在不同時期來視察照片，佈局遵循了黨內地位，譬如相中習近平時任浙江省委書記，但仍排第一，其餘依次是江澤民（已故）、胡錦濤、李強、蔡奇、韓正、李克強、溫家寶、汪洋、張德江、俞正聲、劉雲山等。

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