亞運村樓盤賣清 場館賽後不空置 媒體中心將迎1.2萬記者 設多個特色體驗區

明報記者 沈燕媚 杭州報道

今屆亞運會主打「綠色、智能、節儉、文明」理念。在56個場館中，只有12個是新建的，其他44個是原有場館改建或臨建。

過往中國舉辦大型賽事，例如2010年廣州亞運，曾被揭發賽後場館空置多時，存在浪費。今屆亞運計劃建設場館時，已謀劃賽後利用，各場館已制定後續的利用計劃和營運單位。有關人士強調，杭州亞運場館在賽後將「再利用」，包括商業團隊接手場館運作，進行商業管理，強調「絕對不可能空置」，辦會議、辦展覽甚至婚禮都可以。

有關人士還指出，供選手入住的亞運村賽後將回歸住宅市場。目前單位已全部售清，先行服務運動員，後再正式進行交付。亞運村位於錢塘江南岸，分為運動員村、技術官員村、媒體村等。其中選手村共37棟樓，可容納逾萬名運動員和隨隊人員入住；媒體村則將在賽後轉化為人才公寓租賃房。

數字火炬手超1億 開幕「數字點火」

除了力求節儉，場館處處展現「綠色」理念。亞運主媒體中心副指揮長徐斌昨表示，本屆賽事共設有56個場館、31個訓練館，是歷屆亞運會最大規模，所有場館都用「綠電」，主要來自中國西北地區的風電和光電，透過「西電東輸」系統源源不斷地送來，總輸電量達到6億多度電，「大大地減少了碳排放」。

在備受關注的開幕禮的點火炬方面，大會早前在全球徵集數字火炬手，現在參與總人數已超過1億。周六當晚，團隊將以「數實融合」的形式完成點燃，打造亞運史上首個數字點火儀式。

媒體中心設超市推拿睡眠艙等

隨着開幕日臨近，總面積近5萬平方米的主媒體中心已投入運作，將為超過12,000名中外記者提供服務。記者昨日在現場所見，場內除了設有主新聞中心、國際廣播中心等，還有多個特色體驗區。

在生活區內，不但有盒馬超市、咖啡廳、按摩椅等設施，更處處充滿了中國文化元素。例如有中醫藥文化體驗館，有駐場的中醫藥大學專家為記者提供推拿服務。現場亦有互動遊戲，讓工作累了的記者們學習八段錦，舒展筋骨。

而最讓一眾行家驚喜的，莫過於深睡區的睡眠艙。內裏設有八個艙，有硬軟鋪、有香或無香房選擇。房裏的小物件具有杭州特色，其中空氣香包是龍井味，背景音樂據說是西湖錄的水聲。記者可在該區預約休息數小時，讓身體短暫充電。現場有參觀的傳媒人員說道：「這個好，讓記者通宵寫稿不煩惱！」

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