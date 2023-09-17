口說願整合 無人當副手 在野三分難鬥綠 合推共主方堪戰

在CNEWS匯流新聞網的總統參選人支持度民調中，民進黨賴清德28.4%維持領先，民眾黨柯文哲23.4%、國民黨侯友宜15.6%、鴻海創辦人郭台銘13%，尚未決定的有19.6%。如果一對一單挑，賴清德仍領先；如果非綠整合對決賴，則有過半數（51.4%）民眾支持，大勝綠營的35.3%。

郭半路殺出 「參選為整合」

國民黨作為在野最大黨，其參選人侯友宜如今已逐漸讓藍營力量向其靠攏。目前正在美國訪問的侯友宜，連日於不同場合闡述其兩岸、台美和防衛政策。這是所有台總統參選人的預定項目之一，由於美國因素在選舉中的影響力，訪美也被認為是被美國政界「面試」。

柯文哲今年4月亦曾出訪美國21天，接下來留在台灣專心拚選戰。柯文哲走上政壇，最初得益於綠營的支持。但其從政立場逐漸與綠營區隔。2019年，柯文哲擔任新成立的台灣民眾黨黨魁後，由於其醫師背景，民眾黨陣營被稱為「白色力量」。在傳統的藍綠陣營中，白營逐漸成為一支不可忽視的力量。

被認為是「搞局者」的郭台銘，今天將與女星副手賴佩霞赴中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人，周一即啟動連署站點，發力投入選戰。郭台銘是政壇素人，由於是前國民黨黨員，其擁護者大都屬於泛藍陣營。回顧8月份，郭台銘宣布決定獨立參選時，理由之一「就是要推進在野整合」，「參選是為了整合，整合才能致勝」。

藍營內訌 各派先分後合

以整合之名半路殺出，郭台銘的參選卻被認為是藍營最先發生分裂。今年5月，國民黨棄郭台銘而徵召侯友宜後，在與賴清德、柯文哲的競爭中，侯民調曾一路墊底。「換侯」的呼聲逐漸冒起。

藍營中，立委參選人羅智強曾提出「政黨輪替大聯盟」倡議。由於侯友宜民調墊底，這一倡議也被視為「禮讓柯文哲派」。羅曾解釋被解讀為不支持侯友宜並非他的立場，但他又認為， 提出倡議是希望侯友宜及柯文哲用更多時間及政見說服民眾。

第二種意見是以鄭麗文與黃復興勢力為代表的「推舉韓國瑜派」。立委鄭麗文最先開出「換侯」第一槍，為了下架民進黨，更表明希望韓國瑜能出來。

面對「換侯」聲浪，國民黨主席朱立倫在7月份的中常會對黨員喊話，強調「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」。

另一股勢力則是以立委傅崐萁、屏東縣議長周典論等地方派系。這些地方藍營勢力長期支持郭台銘，也曾力主「換侯」。在未表態參選前，郭台銘曾到花蓮走動。其間，傅崐萁稱讚郭是「台灣阿銘，台灣之光」。

經過朱立倫等黨內高層多次表態後，藍營各派勢力逐漸向侯營靠攏。9月7日，侯友宜徵召後首次到花蓮拜訪。在公開活動中，傅崐萁主動拉起侯友宜的手，高喊「凍蒜（當選）」並稱侯為「侯總統」，兩人藉此宣示冰釋前嫌。

對於侯傅破冰，外界認為是藍營在內部整合有了重大進展。對此，郭台銘回應稱，主流民意就是能夠下架民進黨，相信民意大於黨意。

藍白難合 柯「拉朱、友郭、邊緣侯」

對於四方角力，美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）8月31日發布的「中國-台灣周報」，分析了郭加入大選的4個可能發展局面：第一種，藍白支持者投票分散給侯、柯、郭三組人；其次，藍營團結一致票投侯友宜、邊緣化郭台銘，非綠選票分散投給藍白；第三種，是國民黨團結票投郭台銘，非綠選票分散投給藍白；第四種，藍白聯手郭合推一名候選人。這4種可能發展，唯獨第四種，在野勢力合作推舉一名候選人足以和民進黨較量。其餘3種，結果都會導向民進黨勝選。

因此，戰爭研究所指出，郭台銘參選，「可能進一步分裂非民進黨選票，增加賴清德贏得選舉的機會」。

郭台銘宣布參選前後，持續表示邀侯友宜、柯文哲有機會一起喝杯奶茶、咖啡。但郭、侯、柯三人此後一直未有碰面，至於藍白如何合作甚至整合，目前仍未見曙光。

台媒《鏡週刊》刊文稱，對於在野整合，柯文哲現階段採取「拉朱、友郭、邊緣侯」策略，未來無論與藍營、郭營怎麼談，柯至今的合作底線依舊是「不當副手、參選到底」。朱立倫表示，這套編劇可以入圍金馬獎，這些說法都是為了破壞藍白合作、在野整合。

此前，對於與侯友宜的合作，柯文哲回應說「什麼事都有可能，但要先溝通」。而對於「郭柯配」，柯表示程序上很困難；但他也表示，郭台銘不是喜歡當副手的人。

藝人賴佩霞14日以郭董副手亮相時，針對「將與郭台銘參選至何時」表示「走到底啊」。

韓願當「桶箍」整合 侯柯郭樂見出面

對於在野整合，台北市議員游淑慧認為，柯、侯、郭都欠韓國瑜一份情，韓是在野陣營最佳黏著劑。桃園市長張善政也表示，「希望韓國瑜這次願意出來做這個桶箍，能夠真的把在野黨統合起來」。

對此，前國民黨副主席郝龍斌在facebook發文指出，韓的投入定能使「桶箍」工作固若金湯，對在野整合有很大幫助；「在野必須整合，因為團結都不一定贏，不整合一定會輸」。前立委邱毅透露，他與韓國瑜餐敘，韓表示願意擔任「桶箍」整合在野大選參選人。

侯友宜、柯文哲、郭台銘都已表態，樂見韓國瑜出面。接下來，韓國瑜能否整合在野陣營，在野可否選出共主備受矚目。針對最新局勢，藍營內最先要求「換侯」的鄭麗文再度建議，「11月前，做一對一民調，誰最高就當正」。

明報中國組【系列二】

（台選觀察．內外因素）